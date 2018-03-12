«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение оборотных средств. Банк кредитует это предприятие с середины 2017 года.
ООО «ВолгаГофроПак+» (VGP+) – современный завод по производству гофрированного картона и изделий из него. В феврале заводу присвоен статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (ТОСЭР «Тольятти»). Получение данного статуса позволит ООО «ВолгаГофроПак+» ускорить темпы модернизации оборудования, увеличить объемы поставок гофропродукции на предприятия Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и близлежащих республик.
Кредиты для бизнеса составляют основную долю в кредитном портфеле «АктивКапитал Банка». Финансируя предприятия различных отраслей экономики, Банк вносит свой вклад в их развитие, поддерживает реализацию новых перспективных проектов.
|
Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями о пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
|
9 марта 2018, 09:38
|
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
|
9 марта 2018, 07:11
|
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
|
7 марта 2018, 06:09
|
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
|
8 марта 2018, 08:34
|
Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти
|
21 февраля 2018, 01:02
|
«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть
|
21 февраля 2018, 10:41
|
Избран новый состав Совета директоров «АктивКапитал Банка»
На днях в одном из крупнейших банков региона – «АктивКапитал Банке» - состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.
В него вновь вошли Алексей Леушкин (Председатель Совета директоров), Председатель Правления «АК Банка» Григорий Оганесян, ректор …
|
14 февраля 2018, 11:32
|
В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей
Самарская полиция возбудила уголовное дело сразу по шести эпизодам мошенничества. В преступлениях подозревается 24-летний менеджер одного из банков. Причиненный от его действий ущерб оценивается в 28 тысяч рублей.
О том, что банковский клерк нечист на руку, сообщили правоохранителям его же коллеги. …
|
8 февраля 2018, 10:19
|
Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты в России
Российское министерство финансов хочет легализовать виртуальные деньги, так называемую криптовалюту. Однако ведомство планирует разрешить лишь часть таких финансовых операций. Более того, чиновники разработали систему отслеживания майнеров - людей, которые создают эти деньги.
Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты …
|
1 февраля 2018, 09:02
|
Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей
|
27 декабря 2017, 05:14
|
«АК Банку» добавили капитала
Бенефициар «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян сделал взнос в уставный капитал кредитного учреждения. Соответствующие сведения опубликованы на портале раскрытия информации. Речь идет о передаче имущества ООО «Лира», которое оценили почти в 594,5 миллиона рублей. Отмечу, Григорий Оганесян является 100% владельцем «Лиры». …
|
13 декабря 2017, 04:54
|
29 июля «АктивКапитал Банк» отмечает 23-летие
|
28 июля 2017, 01:59
|
«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтинге самых дружелюбных банков
|
11 мая 2017, 12:30