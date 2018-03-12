5
53
12
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888      .d8888b.   8888888b.    .d8888b.   888     888   .d888       888 
 888     d88P  Y88b  888  "Y88b  d88P  Y88b  888     888  d88P"        888 
 888     888    888  888    888  888    888  888     888  888          888 
 888888  888         888    888  888         Y88b   d88P  888888   .d88888 
 888     888         888    888  888  88888   Y88b d88P   888     d88" 888 
 888     888    888  888    888  888    888    Y88o88P    888     888  888 
 Y88b.   Y88b  d88P  888  .d88P  Y88b  d88P     Y888P     888     Y88b 888 
  "Y888   "Y8888P"   8888888P"    "Y8888P88      Y8P      888      "Y88888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями о пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями о пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицает и говорит, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», - цитирует Ефремова 
9 марта 2018, 07:11
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

В Тольятти произошло нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на улице Мира. Во время рабочего дня в помещение зашел мужчина. Он вытащил из куртки нож, и потребовал у сотрудников отдать ему деньги. Забрав 8 тысяч рублей, злоумышленник попытался сбежать. Однако 

21 февраля 2018, 01:02
«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

Реализуя планы по расширению филиальной сети, «АктивКапитал Банк» в декабре прошлого года вышел в новый регион – открыл в Оренбургской области ОО «Бугурусланский». На днях в Бугуруслане была открыта еще одна точка обслуживания клиентов – операционная касса, расположенная в РЭО 
21 февраля 2018, 10:41
Избран новый состав Совета директоров «АктивКапитал Банка»

Избран новый состав Совета директоров «АктивКапитал Банка»

На днях в одном из крупнейших банков региона – «АктивКапитал Банке» - состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.

В него вновь вошли Алексей Леушкин (Председатель Совета директоров), Председатель Правления «АК Банка» Григорий Оганесян, ректор 

14 февраля 2018, 11:32
В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

Самарская полиция возбудила уголовное дело сразу по шести эпизодам мошенничества. В преступлениях подозревается 24-летний менеджер одного из банков. Причиненный от его действий ущерб оценивается в 28 тысяч рублей.

О том, что банковский клерк нечист на руку, сообщили правоохранителям его же коллеги. 

8 февраля 2018, 10:19
Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты в России

Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты в России

Российское министерство финансов хочет легализовать виртуальные деньги, так называемую криптовалюту. Однако ведомство планирует разрешить лишь часть таких финансовых операций. Более того, чиновники разработали систему отслеживания майнеров - людей, которые создают эти деньги.

Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты 

1 февраля 2018, 09:02
Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

Самарские банки опубликовали отчетность по итогам работы в ноябре. На начало декабря жители губернии суммарно положили на свои счета в этих финансовых учреждениях более полумиллиарда рублей.
Самый большой объем депозитов в АктивКапитал Банке - свыше 23.5 миллиарда рублей, вторую строчку 

27 декабря 2017, 05:14
«АК Банку» добавили капитала

«АК Банку» добавили капитала

Бенефициар «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян сделал взнос в уставный капитал кредитного учреждения. Соответствующие сведения опубликованы на портале раскрытия информации. Речь идет о передаче имущества ООО «Лира», которое оценили почти в 594,5 миллиона рублей. Отмечу, Григорий Оганесян является 100% владельцем «Лиры». 

13 декабря 2017, 04:54
29 июля «АктивКапитал Банк» отмечает 23-летие

29 июля «АктивКапитал Банк» отмечает 23-летие

За 23 года работы «АктивКапитал Банк» сформировал устойчивую клиентскую базу. В качестве финансового партнера Банк выбрали около 4500 корпоративных клиентов. Банк обслуживает более 36 000 счетов частных лиц. Сегодня ПАО «АК Банк» среди российских банков занимает 122 место по активам 

28 июля 2017, 01:59
«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтинге самых дружелюбных банков

«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтинге самых дружелюбных банков

В начале мая на портале www.easyfinance.ru опубликован рейтинг самых дружелюбных банков в социальных сетях по итогам 1 квартала 2017 года. «АктивКапитал Банк» в этом рейтинге значительно улучшил свои позиции - вошел в ТОП-100 банков, заняв 85 место.   

При составлении рейтинга учитывалось 

11 мая 2017, 12:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх