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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В среду, 12 июня, аварией закончилась поездка байкера из Сызрани. В 05:10 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Хонда» по проспекту Гагарина со стороны проспекте 50 лет Октября. Он направлялся к проспекту Королева, но превысил 
13 июня 2019, 04:02
Пропавшего в Сызрани мальчика нашли

Пропавшего в Сызрани мальчика нашли

Пропавший в Сызрани 10-летний мальчик найден живым. Об этом в своей группе рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что  школьник исчез из поля зрения родных накануне, 12 июня.  Где все это время находился ребенок и каким образом 
13 июня 2019, 02:59
Жителю Самарской области добавили в квиток за вывоз мусора лишних людей

Жителю Самарской области добавили в квиток за вывоз мусора лишних людей

В Самарской области прокуратура вынесла представление в адрес директора «ЭкоСтройРесурс» из-за неправильного начисления платы за мусор. Житель села Утевка обратился в Нефтегорскую межрайонную прокуратуру, ведь ему пришла квитанция за мусор, в которой значились 14 человек. Между тем, в его доме 
13 июня 2019, 02:17
В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В среду, 12 июня, под колесами легковушки в Красноглинском районе Самары оказался ребенок. В 21:00 59-летний водитель ехал на своем автомобиле «Лада Калина» по улице Красногвардейской в направлении Симферопольской. По пути автомобилист сбил шестилетнего мальчика. Как сообщили в ГУ МВД 
13 июня 2019, 01:36
В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В столице 63-го региона расследуют обстоятельства ЧП на Волге в Октябрьском районе. Вечером, в 20:05 в среду, 12 июня, в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись катер и лодка. На месте происшествия работали двое сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области. Не 
13 июня 2019, 12:36
В Сызрани пропал 10-летний мальчик

В Сызрани пропал 10-летний мальчик

В Сызрани ищут 10-летнего мальчика, которого близкие потеряли из виду в среду, 12 июня. Как сообщают активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», исчез 10-летний Иван. Его приметы: худощавого телосложения, рост 125-130 см, волосы темно-каштановые, глаза карие. Был одет в 
13 июня 2019, 12:14
В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков

В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков

В Автограде задержали 17-летнего юношу. Сейчас его подозревают в продаже наркотиков. Парень привлек внимание сотрудников Росгвардии, которые патрулировали лесопарковую зону в Комсомольском районе. Когда он увидел приближающихся правоохранителей, то попытался скрыться и выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. 
13 июня 2019, 11:36
Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки

Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки

В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 
13 июня 2019, 09:58
В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание 
13 июня 2019, 08:58
Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

В 21:40 в среду, 12 июня, в Самарской области был локализован лесной пожар в 51 квартале Большецаревщинского лесничества около железнодорожной станции «Курумоч». Пламя охватило в общей сложности 15 га леса, сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомним, что на месте 
13 июня 2019, 08:40
Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка. 

- После отрыва заглушки участок трубопровода начал 
11 июня 2019, 05:55
В Самарской области за связь с замужней женщиной заживо сожгли ее любовника

В Самарской области за связь с замужней женщиной заживо сожгли ее любовника

В Самарской области произошла шокирующая история. В воскресенье,9 июня, на автодороге Похвистнево - Нижнее Аверкино пожарные тушили горящую «ГАЗель». Внутри фуры они нашли труп мужчины. По словам местных жителей, которые в курсе ситуации, погибший был любовником замужней дамы. В какой-то 
11 июня 2019, 11:57
В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

В скандальном деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта. Самарский районный суд отправил под домашний арест Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева. Этих людей подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, а также в приведении 
11 июня 2019, 11:33
За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права 
5 июня 2019, 08:44
Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Жительница Автограда компенсировала соседке ущерб за затопленную квартиру, когда чуть не потеряла свою иномарку. История началась с того, что жительница Тольятти обратилась в суд - она требовала компенсацию за отвалившиеся обои и вздувшийся ламинат. Квартиру женщины затопили соседи сверху. По 
4 июня 2019, 12:46
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, 
24 мая 2019, 12:26
В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное 
17 мая 2019, 01:25
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