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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение
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13 июня 2019, 04:02
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Пропавшего в Сызрани мальчика нашли
Пропавший в Сызрани 10-летний мальчик найден живым. Об этом в своей группе рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что школьник исчез из поля зрения родных накануне, 12 июня. Где все это время находился ребенок и каким образом …
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13 июня 2019, 02:59
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Жителю Самарской области добавили в квиток за вывоз мусора лишних людей
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13 июня 2019, 02:17
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В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя
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13 июня 2019, 01:36
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В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
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13 июня 2019, 12:36
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В Сызрани пропал 10-летний мальчик
В Сызрани ищут 10-летнего мальчика, которого близкие потеряли из виду в среду, 12 июня. Как сообщают активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», исчез 10-летний Иван. Его приметы: худощавого телосложения, рост 125-130 см, волосы темно-каштановые, глаза карие. Был одет в …
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13 июня 2019, 12:14
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В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков
В Автограде задержали 17-летнего юношу. Сейчас его подозревают в продаже наркотиков. Парень привлек внимание сотрудников Росгвардии, которые патрулировали лесопарковую зону в Комсомольском районе. Когда он увидел приближающихся правоохранителей, то попытался скрыться и выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. …
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13 июня 2019, 11:36
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Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки
В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 …
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13 июня 2019, 09:58
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В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио
В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание …
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13 июня 2019, 08:58
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Под Самарой локализовали крупный лесной пожар
В 21:40 в среду, 12 июня, в Самарской области был локализован лесной пожар в 51 квартале Большецаревщинского лесничества около железнодорожной станции «Курумоч». Пламя охватило в общей сложности 15 га леса, сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомним, что на месте …
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13 июня 2019, 08:40
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Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале
Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка.
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11 июня 2019, 05:55
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В Самарской области за связь с замужней женщиной заживо сожгли ее любовника
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11 июня 2019, 11:57
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В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
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11 июня 2019, 11:33
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За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»
Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права …
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5 июня 2019, 08:44
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Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто
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4 июня 2019, 12:46
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест
В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, …
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24 мая 2019, 12:26
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В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»
В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное …
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17 мая 2019, 01:25
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