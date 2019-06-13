В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение … В среду, 12 июня, аварией закончилась поездка байкера из Сызрани. В 05:10 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Хонда» по проспекту Гагарина со стороны проспекте 50 лет Октября. Он направлялся к проспекту Королева, но превысил