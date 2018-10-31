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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

Рыбаку Михаилу Пастухову повезло - он выловил огромного сома на Волге около Сызрани. По словам удачливого рыболова, длина рыбы составляет 2 метра и 4 сантиметра, а вес — более 55 кг. Прежде чем сома удалось достать и положить в лодку, 
31 октября 2018, 02:23
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

В среду, 31 октября, на 76-ом году ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин. Прощание с ним состоится 1 ноября в 10:00 в доме № 97 по улице Георгия Димитрова, кв.124.
 
- Он был 
31 октября 2018, 12:53
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.

Напомним, ранее волейболисты обратились 
31 октября 2018, 11:32
Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Самарский волейбольный клуб "Нова" обратился с открытым письмом к властям области. Спортсмены просят о помощи - уже почти 4 месяца они не получают зарплату. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата России. С 2017 года домашние игры "Новы" проводятся не в 

30 октября 2018, 02:20
Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год. Многие надеются на снижение цен из-за возможного укрепления рубля и открытие Египта, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. В 2017-м граждане начали приобретать новогодние туры еще в сентябре, но в этом 
30 октября 2018, 11:38
В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф

В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф

В Самарской области автоледи оплатила 101 штраф за нарушение правил дорожного движения. Правда, сделала она это только после того, как лишилась на время водительских прав.

Жительнице Большечерниговского района выписали 101 штраф, но она не спешила их оплачивать. Госавтоинспекция передала 
30 октября 2018, 10:58
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника

Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника

По данным прокуратуры, житель села Боголюбовка в мае этого года в лесах Аделяковского участкового лесничества Исаклинского района вырубил орешник. Ущерб, который этот человек причинил минлесхозу области, оценили в 86 541 рубль. По региональному закону при заготовке орехов уничтожение деревьев или 
4 октября 2018, 05:32
В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, 
4 октября 2018, 10:12
«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова

«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова

О странном конфузе поведал саратовский портал «Регион 64». Читатель паблика «Саратов онлайн» в соцсети ВК обратился к местному жителю с просьбой объяснить конфуз с внезапной заменой номеров на его автомобиле.
 
Как рассказал автор поста, живущий в Самаре, на 
29 сентября 2018, 03:55
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