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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
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31 октября 2018, 02:23
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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Деньги на финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись
Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.
Напомним, ранее волейболисты обратились …
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31 октября 2018, 11:32
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Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты
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30 октября 2018, 02:20
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Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год
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30 октября 2018, 11:38
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В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф
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30 октября 2018, 10:58
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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника
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4 октября 2018, 05:32
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В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина
В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, …
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4 октября 2018, 10:12
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«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова
О странном конфузе поведал саратовский портал «Регион 64». Читатель паблика «Саратов онлайн» в соцсети ВК обратился к местному жителю с просьбой объяснить конфуз с внезапной заменой номеров на его автомобиле.
Как рассказал автор поста, живущий в Самаре, на …
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29 сентября 2018, 03:55