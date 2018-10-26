2
56
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В четверг, 25 октября, в Тольятти под колесами машины оказалась девочка-подросток. В 20:15 23-летний парень ехал на ВАЗ-2107 по Матросова в сторону улицы Лизы Чайкиной. В какой-то момент автомобилист сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со 
26 октября 2018, 02:18
В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей 
26 октября 2018, 01:55
Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как 
26 октября 2018, 12:50
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
В Самарской области водитель обматерил сотрудников ДПС и попал в суд

В Самарской области водитель обматерил сотрудников ДПС и попал в суд

Суд Челно-Вершинского района рассмотрел дело 42-летнего местного жителя. Его обвиняли в оскорблении представителя власти. Как говорится в сообщении облпрокуратуры, 25 июля экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2110. У водителя были все признаки алкогольного опьянения. Мужчина обматерил полицейских в присутствии свидетелей, сообщает 
26 октября 2018, 11:37
Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе. Если еще в 2013-м году в Самарской области объем незаконного оборота обналиченных денег достигал 860 миллиардов рублей, то в 2017-м эта цифра была в 122 раза меньше - 
26 октября 2018, 10:50
Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Минимум год предстоит провести в СИЗО экс-заместителю начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову. Такова оценка стороны защиты бывшего полковника. Причина продления содержания под стражей - он не признает свою вину. Напомним, Сазонова задержали 25 июля в одном из 
25 октября 2018, 09:12
Женщину изнасиловали в строительном вагончике в Самаре

Женщину изнасиловали в строительном вагончике в Самаре

На днях в полицию обратилась 41-летняя жительница Самары. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. В Куйбышевском районе на нее напал неизвестный, затащил в строительный вагончик и там надругался над ней.

Правоохранители установили точный адрес места преступления и приметы злоумышленника. Через некоторое 

25 октября 2018, 10:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх