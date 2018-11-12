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В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе
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12 ноября 2018, 01:46
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Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»
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12 ноября 2018, 01:29
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Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
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12 ноября 2018, 12:42
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В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
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12 ноября 2018, 12:04
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Под Самарой фура врезалась в отбойник после ДТП с иномаркой
В воскресенье вечером, 11 ноября, в Волжском районе региона произошла дорожная авария. Примерно в 19:30 около поселка Черноречье столкнулись фура и иномарка KIA. Как сообщили очевидцы ДТП, к счастью, все участники автоаварии остались в живых, обстоятельства столкновения выясняются. От …
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12 ноября 2018, 09:18
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В Тольятти пьяный водитель протаранил бетонный столб на улице Мира
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9 ноября 2018, 01:00
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Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину
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8 ноября 2018, 02:58
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Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области
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8 ноября 2018, 11:18