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В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе
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12 ноября 2018, 01:46
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Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»
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12 ноября 2018, 01:29
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В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП
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12 ноября 2018, 01:04
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Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
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12 ноября 2018, 12:42
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В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
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12 ноября 2018, 12:04
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В Самарской области в озере нашли труп новорожденного
В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют …
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9 ноября 2018, 02:59
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В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе
Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, 2 ноября прошлого года, находясь в одном из ресторанов города, эта дама получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч …
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9 ноября 2018, 02:52
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Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков
Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного …
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9 ноября 2018, 10:38
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В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 10:17