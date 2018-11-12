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В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В областной столице расследуется гибель двух мужчин. В пятницу, 9 ноября, примерно в 12:00 на стройплощадке в микрорайоне Южный город-2 в тепловой камере нашли тела двух рабочих. Следователи по Новокуйбышевску начали доследственную проверку. По предварительным данным, мужчины 35 и 30 
12 ноября 2018, 01:46
Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стартовал заключительный этап акции «Великие имена России». В его рамках жители России будут выбирать вторые названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 39 регионов страны. Самарская область вошла в число девяти регионов, где выбор альтернативного названия будет идти 
12 ноября 2018, 01:29
В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В ночь на понедельник, 12 ноября, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 00:40 26-летний водитель ехал на «Лада Приоре» по улице Ларина в сторону улицы Ломоносова. По предварительной версии, по пути автомобилист не пропустил ВАЗ-2110, за рулем «десятки» сидела 
12 ноября 2018, 01:04
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

В Самарской области к поискам грибника пришлось подключиться полицейским. Вызов в дежурную часть пункта полиции Волжского района поступил по экстренной линии 112. Мужчина рассказал, что приехал в гости к матери из Самары, зашел в лес и потерялся. В лесной массив 
12 ноября 2018, 12:42
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

Прошлой ночью в Самаре тушили крупный пожар. В 22:35 поступил сигнал о возгорании на улице Современной в Кировском районе города. Как сообщили в управлении МЧС по региону, горела кровля частного дома и надворные постройки на площади 120 кв. м. На 
12 ноября 2018, 12:04
В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма  в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют 
9 ноября 2018, 02:59
В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе

В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе

Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, 2 ноября прошлого года, находясь в одном из ресторанов города, эта дама получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч 
9 ноября 2018, 02:52
Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного 
9 ноября 2018, 10:38
В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В четверг, 8 ноября, в Самаре представители УФСБ России задержали четырех сотрудников уголовного розыска. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, силовиков взяли с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей. 

- Деньги (первый 
8 ноября 2018, 10:17
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