Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 октября, около 3:00 на федеральной трассе М-5, по предварительным данным, примерно в 26 километрах от Самары произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, передает Волга Ньюс со ссылкой на источник в …