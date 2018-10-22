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На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта 
22 октября 2018, 12:43
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

С начала новой рабочей недели теплая и солнечная погода в Самарской области сменится облачной. Поволжье окажется в зоне холодного фронта, местами пройдет небольшой дождь и температура воздуха понизится. В дальнейшем над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся.

В 
22 октября 2018, 11:51
В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей с видеоролика, который на прошлой неделе «прославил» жителей областной столицы на весь Рунет. Напомним, что камера, установленная на подъезде одной из многоэтажек, запечатлела двух мужчин, которые днем, никого не стесняясь, забрали резиновые пластины для детской площадки 
22 октября 2018, 11:15
Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

В Самаре произошла семейная драма с летальным исходом: от руки мужа погибла местная жительница. В полицию позвонил 50-летний мужчина. Он рассказал, что его супруга скончалась.

Полицейские приехали по указанному адресу и нашли в квартире дома по улице Гагарина труп 
22 октября 2018, 09:29
Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области

Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 октября, около 3:00 на федеральной трассе М-5, по предварительным данным, примерно в 26 километрах от Самары произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, передает Волга Ньюс со ссылкой на источник в 

21 октября 2018, 03:08
Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани

Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани

Вчера, 19 октября, фургон «КамАЗ» сызранского СИЗО под управлением пожилого водителя потерял управление и сгреб четыре автомобиля. Серьезное ДТП произошло около 16:00 на улице Рабочей.
 
Как передает КТВ-ЛУЧ, в автоаварии, кроме тюремного большегруза пострадали «Мазда», «Ниссан», «десятка» и 
20 октября 2018, 03:54
В Южном городе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста на переходе

В Южном городе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста на переходе

В четверг вечером, 18 октября, произошла авария с пострадавшим в микрорайоне Южный город. В 19:00 33-летняя женщина на иномарке KIA Rio ехала по Николаевскому проспекту со стороны Спортивной Аллеи в направлении улицы Раздольной. По пути автоледи сбила 8-летнего велосипедиста, который 
19 октября 2018, 11:28
В Тольятти «маршрутка» сбила насмерть пешехода на «зебре»

В Тольятти «маршрутка» сбила насмерть пешехода на «зебре»

В пятницу, 19 октября, произошла смертельная авария по Московскому проспекту в Автозаводском районе. Примерно в 6:45 «ГАЗель» сбила мужчину на пешеходном переходе. От страшных травм пострадавший скончался на месте. Судя по внешнему виду, ему примерно 65 лет. На месте работают 
19 октября 2018, 09:37
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