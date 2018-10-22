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На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта …
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22 октября 2018, 12:43
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До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо
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22 октября 2018, 11:51
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В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки
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22 октября 2018, 11:15
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Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать
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22 октября 2018, 09:29
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Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области
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21 октября 2018, 03:08
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Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани
Вчера, 19 октября, фургон «КамАЗ» сызранского СИЗО под управлением пожилого водителя потерял управление и сгреб четыре автомобиля. Серьезное ДТП произошло около 16:00 на улице Рабочей.
Как передает КТВ-ЛУЧ, в автоаварии, кроме тюремного большегруза пострадали «Мазда», «Ниссан», «десятка» и …
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20 октября 2018, 03:54
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В Южном городе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста на переходе
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19 октября 2018, 11:28
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В Тольятти «маршрутка» сбила насмерть пешехода на «зебре»
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19 октября 2018, 09:37