2
25
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

В Сети появился ролик, на котором видно, как во дворе многоэтажки местные жители похитили резиновое покрытие для детской площадки. В соцсетях говорят, что это дом № 298 по Московскому шоссе в Самаре. На записи запечатлены двое мужчин, которые затаскивают куски 
17 октября 2018, 12:46
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
К ЧМ-2018 Евгений Савин назвал болельщикам главное правило посещения Металлурга

К ЧМ-2018 Евгений Савин назвал болельщикам главное правило посещения Металлурга

Посол ЧМ-2018 от Самары, бывший футболист клуба «Крылья Советов» и телеведущий Евгений Савин назвал самое опасное место Самары. По его мнению, это район стадиона «Металлург». Он посоветовал гостям Самары не посещать его после 22 часов. Напомним, с 14 июня по 
5 июня 2018, 03:20
«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий 

31 мая 2018, 09:03
Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

В Самаре парк имени 50-летия Октября (Парк Металлургов) откроется после ремонта только осенью. Об этом в «Твиттере» сообщил представитель МАУ «Парки Самары». Напомним, ремонтные работы в парке на Металлурге начались в конце лета 2017 года. Завершены первые два этапа ремонта. 

23 мая 2018, 05:04
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
«Крылья Советов» сыграют с чемпионом Казахстана

«Крылья Советов» сыграют с чемпионом Казахстана

ФК «Крылья Советов» вылетел на первый сбор в Арабские Эмираты. Пресс-служба самарской команды сообщила спарринг-партнеров, с которыми клуб проведет контрольные матчи.
Так, 21 января самарцы сыграют с чемпионом Казахстана - ФК "Астана". 31 января – с обладателем Кубка Казахстана "Кайратом", а 4 

14 января 2015, 10:22
«Красные Крылья» обыграли «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Красные Крылья» обыграли «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

24 марта на своей площадке «Красные Крылья» сыграли заключительный матч Единой лиги ВТБ. Соперником самарцев был клуб «Цмоки-Минск». Волжанам необходима была победа для того, чтобы занять четвертое место в группе.
На первых минутах матча обе команды допустили множество ошибок, сообщает 

25 марта 2014, 10:42
Вход на матчи «Красных Крыльев» с клубами «Азовмаш» и «Цмоки-Минск» будет свободным

Вход на матчи «Красных Крыльев» с клубами «Азовмаш» и «Цмоки-Минск» будет свободным

Для всех самарских болельщиков вход на две заключительные домашние игры с клубами «Азовмаш» и «Цмоки-Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ будет бесплатным, сообщает официальный сайт БК «Красные Крылья». Матч с клубом «Азовмаш» состоится 21 марта в 19:00 на паркете 

17 марта 2014, 04:35
Защитник «Красных Крыльев» Виктор Кейру пропустит матч с ЦСКА

Защитник «Красных Крыльев» Виктор Кейру пропустит матч с ЦСКА

Предстоящую игру «Красных Крыльев» и московского ЦСКА пропустит защитник самарской команды Виктор Кейру, сообщает официальный аккаунт в «Твиттере» самарской команды. Игрок прошел медицинское обследование, которое выявило частичный надрыв связки стопы. «Виктор Кейру горит большим желанием помочь команде в матчах плей-офф 

27 февраля 2014, 04:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх