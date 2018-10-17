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Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
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17 октября 2018, 02:03
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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
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17 октября 2018, 11:47
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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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К ЧМ-2018 Евгений Савин назвал болельщикам главное правило посещения Металлурга
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5 июня 2018, 03:20
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«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона
На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий …
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31 мая 2018, 09:03
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Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года
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23 мая 2018, 05:04
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Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
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7 мая 2018, 10:25
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«Крылья Советов» сыграют с чемпионом Казахстана
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14 января 2015, 10:22
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«Красные Крылья» обыграли «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
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25 марта 2014, 10:42
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Вход на матчи «Красных Крыльев» с клубами «Азовмаш» и «Цмоки-Минск» будет свободным
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17 марта 2014, 04:35
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Защитник «Красных Крыльев» Виктор Кейру пропустит матч с ЦСКА
Предстоящую игру «Красных Крыльев» и московского ЦСКА пропустит защитник самарской команды Виктор Кейру, сообщает официальный аккаунт в «Твиттере» самарской команды. Игрок прошел медицинское обследование, которое выявило частичный надрыв связки стопы. «Виктор Кейру горит большим желанием помочь команде в матчах плей-офф …
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27 февраля 2014, 04:20