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Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани
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17 октября 2018, 03:55
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В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%
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17 октября 2018, 03:29
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Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
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17 октября 2018, 02:03
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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
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17 октября 2018, 11:47
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Самарскую область до среды захватят дожди
В начале новой рабочей недели погоду в Самарской области будет формировать антициклон. Преобладание северной составляющей воздушных течений обеспечит пониженные температуры, а фронтальные разделы, проходящие на фоне повышенного атмосферного давления — выпадение в отдельных районах осадков.
Как сообщили в Приволжском УГМС, …
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15 октября 2018, 10:41
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В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо
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12 октября 2018, 01:18
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Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до …
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11 октября 2018, 05:34