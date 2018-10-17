В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6% Специалисты проанализировали ситуацию со стоимостью недвижимости в Самаре. Выяснилось, что в сентябре квадратный метр в новостройках подешевел на 6,39%, или на 3251 рубль. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Нины Шумковой, это …