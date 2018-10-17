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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%

В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%

Специалисты проанализировали ситуацию со стоимостью недвижимости в Самаре. Выяснилось, что в сентябре квадратный метр в новостройках подешевел на 6,39%, или на 3251 рубль. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Нины Шумковой, это 

17 октября 2018, 03:29
Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

В Сети появился ролик, на котором видно, как во дворе многоэтажки местные жители похитили резиновое покрытие для детской площадки. В соцсетях говорят, что это дом № 298 по Московскому шоссе в Самаре. На записи запечатлены двое мужчин, которые затаскивают куски 
17 октября 2018, 12:46
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
Самарскую область до среды захватят дожди

Самарскую область до среды захватят дожди

В начале новой рабочей недели погоду в Самарской области будет формировать антициклон. Преобладание северной составляющей воздушных течений обеспечит пониженные температуры, а фронтальные разделы, проходящие на фоне повышенного атмосферного давления — выпадение в отдельных районах осадков.
 
Как сообщили в Приволжском УГМС, 
15 октября 2018, 10:41
В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

К концу рабочей недели в Самарской области воздушная масса начала поступать с северных широт и в регионе заметно похолодало. В выходные синоптики обещают облачную, с прояснениями погоду без осадков, ветер со скоростью 5-10 м/с и явное понижение температур, если сравнивать 
12 октября 2018, 01:18
Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до 
11 октября 2018, 05:34
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