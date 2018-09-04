В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре» В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход. … В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по