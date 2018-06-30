В 2019 году у населения впервые появится возможность перевести накопительную часть своей пенсии из одного пенсионного фонда в другой без потери инвестдохода. Для чего это делается, и о каких суммах идет речь?
Накопительная часть пенсии существует в России с начала нулевых. Она составляла 6% от страховых взносов работодателей за своих сотрудников в пенсионный фонд, и переводилась туда вплоть до 2014 года. Формировалась она у нескольких категорий граждан в разные периоды. У людей 1967 года рождения и моложе она - с 2002-го по 2014-й, и в итоге будет выплачиваться как надбавка. Им предложили до конца 2015-го накопленные суммы либо отдать в управляющую компанию ПФР, либо в негосударственный фонд.
Ольга Крысина, руководитель пресс-службы отделения пенсионного фонда России по Самарской области:
«Эта управляющая компания сама определяет, куда вложить ваши средства. Если вы выбираете негосударственный пенсионный фонд, то негосударственный пенсионный фонд сам уже выберет тот портфель управляющих компаний, которые позволят более выгодно использовать ваши средства пенсионных накоплений».
При этом перевести средства снова из фонда в фонд без потери инвестдохода можно только через 5 лет. По информации пенсионного фонда России, сейчас у 60% процентов граждан накопительная часть находится в государственной УК - «Внешэкономбанке». Остальные 40% выбрали негосударственные пенсионные фонды.
Александр Тымчук, директор Самарского филиала БКС Премьер:
«Грамотно распоряжаться собственными деньгами тоже нужно уметь. На текущий момент инструментов не так много, как на Западе, и в целом понимания как это сделать - это такой трудный вопрос. Гораздо проще получить эти деньги и не копить, а тратить на себя».
Согласно отчетности ЦБ, больше всего доходов в накопительную часть пенсий с 2014 года принесли крупные частные пенсионные фонды. Например, по итогам 2017 года доходность ВЭБа составила 8,6%, а крупных НПФ от 11% до 9%. При этом небольшие негосударственные пенсионные фонды приносят меньше доходов, чем «Внешэкономбанк».
Валерий Виноградов, советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов:
«Разница в доходности - она, прежде всего, в том, что, естественно, различается инвестиционная декларация. Частные фонды - их конкурентное преимущество, собственно в том, чтобы заработать большую доходность, по сравнению, с государственной управляющей компанией ВЭБ. То есть они могут позволить себе больший набор инструментов, в который инвестировать деньги будущих пенсионеров».
Однако если гражданин и решит сменить фонд в 2019-м, то деньги в новый структуру будут переведены не раньше 2020-го года.