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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В четверг, 21 февраля, в Самарской области ограничили движение по трассе в Кинель-Черкасском районе. С 15:30 из-за погодных условий было ограничено движение транспорта на трассе «Березняки — Новые Ключи», сообщили в АСАДО. Напомним, что накануне вечером в регионе из-за снегопада, 
22 февраля 2019, 11:14
Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре будет продлено время работы автобусного маршрута № 229, который курсирует от улицы Транзитной в Зубчаниновке до Центрального автовокзала. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, последний автобус будет уходить в Зубчаниновку с площади Кирова в 22:20. 

- В настоящее 
19 февраля 2019, 01:27
«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности» из-за усиления ветра до 20 м/c и снега. В связи с введением «Оранжевого уровня опасности» ГУ МЧС России по Самарской области и подчиненные подразделения переведены в режим «Повышенной готовности». В целях безопасности было 
19 февраля 2019, 08:01
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
В Токио тестируют беспилотные автобусы

В Токио тестируют беспилотные автобусы

В Токио приступили к тестированию беспилотных автобусов. Их планируется использовать во время Олимпиады, которая пройдет в японской столице в 2020 году.

Эксперимент был запущен на прошлой неделе. Автобус курсирует в токийском аэропорту между двумя терминалами. Машины принимают до 10 
23 января 2019, 03:35
В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса

В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса

Новые ЛиАЗы начнут курсировать по городу уже с понедельника, информирует перевозчик. Интервалы движения на 67 маршруте будут уменьшены и составят 4-7 минут; а на 1 маршруте - 11-16 минут. Это касается остановок Красная Глинка и Крутые Ключи, отмечают в компании.
13 января 2019, 04:51
В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

Стало известно количество участников крупного ДТП с общественным транспортом в Тольятти, которые получили травмы. За медицинской помощью обратились пять человек. Об этом рассказали в региональном Главке полиции по Самарской области. Напомним, что в пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель 
11 января 2019, 08:29
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