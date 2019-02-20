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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»
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22 февраля 2019, 11:14
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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку
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19 февраля 2019, 01:27
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«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»
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19 февраля 2019, 08:01
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Токио тестируют беспилотные автобусы
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23 января 2019, 03:35
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В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса
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13 января 2019, 04:51
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В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne
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11 января 2019, 08:29
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