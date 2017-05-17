Изображения смонтированных на возводимой ПАО "РусГидро" Сахалинской ГРЭС-2 мельниц для угля, которые были произведены на АО "Тяжмаш", размещены в Интернете. Как известно, для электростанции на сызранском предприятии было произведено 6 мельниц для размола бурого угля и штыковые затворы. Они также были перевезены на Сахалин и смонтированы.
В настоящее время специалисты готовят оборудование к пусконаладочным испытаниям.
Будущая ГРЭС с установленной электрической мощностью 120 МВт заменит выбывающий из строя источник тепла и электричества. Она должна будет создать задел надежности энергетической инфраструктуры для промышленного роста в регионе.
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