Здесь вскоре может появиться крупнейшая тепловая станция, которая позволит городу почти полностью отказаться от городских котельных. У министерства энергетики и ЖКХ Самарской области уже есть проект. Предполагается, что это будет крупнейшая в Европе станция на тепловых насосах, которая позволит улавливать энергопотери …