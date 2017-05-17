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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Сызранский завод «Тяжмаш» собирается направить почти 700 млн рублей на дивиденды, говорится в сообщении на портале раскрытия информации. Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров проголосовать 10 мая за такое решение. За работу предприятия в 2016 году владельцам привилегированных акций предлагается 

12 апреля 2017, 04:17
Сызранскому «Тяжмашу» оформили бессрочную лицензию

Сызранскому «Тяжмашу» оформили бессрочную лицензию

Роскосмос переоформил лицензию «Тяжмашу». Согласно сообщению на сайте сызранской компании, предприятие теперь может заниматься созданием, модернизацией, эксплуатацией и ремонтом космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, центров управления полетами и баз хранения космической техники, пунктов приема, хранения и обработки информации, полигонов посадки 

3 марта 2017, 01:05

"Тяжмаш" изготовит оборудование для ГЭС на Кольском полуострове

Сызранский "Тяжмаш" приступает к работам в рамках контракта на поставку оборудования для строительства Верхнетуломской ГЭС на Кольском полуострове. Совет директоров компании одобрил заключение двух контрактов с собственной "дочкой" - чешской «ČKD Blansko Holding, а.s.» ((ЦКД Бланско Холдинг а.с.)).
Первый стоимостью 

11 июля 2016, 05:00
Сызранскому «Тяжмашу» дали лицензию до 2021 года

Сызранскому «Тяжмашу» дали лицензию до 2021 года

Сызранский завод «Тяжмаш» получил лицензию на право конструирования оборудования для пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, сообщает пресс-служба компании. Документ выдан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия рассчитана почти на 5 лет до конца февраля 2021 
25 марта 2016, 10:58
«РусГидро» не признает вину в массовой гибели рыбы на Волге

«РусГидро» не признает вину в массовой гибели рыбы на Волге

22 тысячи судаков и 12 тысяч бершей погибло во время сброса воды на Жигулевской ГЭС.
23 января 2014, 02:18
За судака ответят

За судака ответят

Росрыболовство хочет взыскать с компании "Русгидро" более 6 млн руб. за рыбу, погибшую в прошлом году во время сброса воды на Жигулевской ГЭС. Об этом телерадиокомпании "ТЕРРА" рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской 

26 апреля 2013, 06:49
Жигулевск станет первым в России городом инновационного теплоснабжения

Жигулевск станет первым в России городом инновационного теплоснабжения

Здесь вскоре может появиться крупнейшая тепловая станция, которая позволит городу почти полностью отказаться от городских котельных. У министерства энергетики и ЖКХ Самарской области уже есть проект. Предполагается, что это будет крупнейшая в Европе станция на тепловых насосах, которая позволит улавливать энергопотери 

24 апреля 2013, 05:01
Президент Владимир Путин устроил выволочку гендиректору

Президент Владимир Путин устроил выволочку гендиректору "Русгидро" Евгению Доду

Он обвинил его в нежелании бороться за возврат выведенных из компании денег. Скандал срежиссировал бывший куратор отрасли Игорь Сечин, уверены чиновники, сообщают "Ведомости".

Критика электроэнергетиков стала уже традиционной для Путина, отмечает один из участников вчерашнего заседания президентской комиссии по ТЭКу. Не 

14 февраля 2013, 10:01
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