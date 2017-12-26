Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин выдвинут в совет директоров компании «Росагролизинг». Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства России за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ опубликован на официальном портале кабмина. «Росагролизинг», государственная доля в котором достигает 100 процентов, занимается поставками аграриям сельхозтехники и племенных животных. Это не первое выдвижение экс-глав регионов, освобожденных в ходе осенней волны ротации губернаторского корпуса, в члены правления госкомпаний. Так, в середине декабря правительство расширило состав совета директоров «Транснефти», предложив кандидатуру экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.
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В Мордовии задержан бывший заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах он известен как человек, который аккумулировал все результаты соцопросов, проводимых по заданию бывшего главы региона Николая Меркушкина.
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