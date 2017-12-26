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Материалы по теме:

В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

Блогер prosto_samaretc поведал, что Самарская область вот-вот начнет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц бывшему губернатору Николаю Меркушкину. Как пишет автор, одним из первых его законов во время руководства регионом стала поправка в областной закон 
26 декабря 2017, 10:11
Экс-чиновник из Самарской области задержан в Мордовии по делу о присвоении бюджетных миллионов?

Экс-чиновник из Самарской области задержан в Мордовии по делу о присвоении бюджетных миллионов?

В Мордовии задержан бывший заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах он известен как человек, который аккумулировал все результаты соцопросов, проводимых по заданию бывшего главы региона Николая Меркушкина.

По предварительным данным, задержание 

17 октября 2017, 02:32
С поста вице-губернатора Самарской области уволен Валерий Юртайкин

С поста вице-губернатора Самарской области уволен Валерий Юртайкин

Бывший вице-губернатор Самарской области, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Валерий Юртайкин (на фото) в состав областного правительства с приставкой «врио» не вернулся. Это следует из подписанных новым главой региона Дмитрием Азаровым документов, которые опубликованы на сайте областного 
29 сентября 2017, 04:14
Ротация кадров: После смены власти в Самарской области чиновники заговорили о новых назначениях

Ротация кадров: После смены власти в Самарской области чиновники заговорили о новых назначениях

После смены власти в Самарской области: ухода Николая Меркушкина и назначения на его место Дмитрия Азарова, чиновники в региональном "белом доме" заговорили о скорой ротации кадров и формировании нового кабинета министров. Как известно, по закону при отставке губернатора члены правительства 

27 сентября 2017, 10:28
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