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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске под колесами «ГАЗели» оказалась женщина-пешеход. Во вторник, 4 декабря, 38-летний водитель ехал на ГАЗ-27660 по улице Советской. Когда он приблизился к дому №103, то остановился. Включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При движении 
5 декабря 2018, 02:25
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не 
5 декабря 2018, 02:09
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.

Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой 
5 декабря 2018, 12:15
Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».

Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого 
5 декабря 2018, 10:14
Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека

Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека

В понедельник, 3 декабря, произошла крупная авария в Красноярском районе области. В 06:05 38-летний водитель ехал на автомобиле Mercedes-Benz Vito со стороны Москвы в направлении Челябинска по трассе в самарском регионе. Однако автомобилист неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди него 
4 декабря 2018, 04:38
В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости 
4 декабря 2018, 01:59
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