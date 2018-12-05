Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой … В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не