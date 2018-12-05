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Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой
В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не …
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5 декабря 2018, 02:09
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Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
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5 декабря 2018, 01:37
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Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»
Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую …
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5 декабря 2018, 12:53
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Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов
Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.
Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой …
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5 декабря 2018, 12:15
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Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани
5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».
Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого …
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5 декабря 2018, 10:14
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Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека
В понедельник, 3 декабря, произошла крупная авария в Красноярском районе области. В 06:05 38-летний водитель ехал на автомобиле Mercedes-Benz Vito со стороны Москвы в направлении Челябинска по трассе в самарском регионе. Однако автомобилист неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди него …
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4 декабря 2018, 04:38
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В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки
В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости …
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4 декабря 2018, 01:59