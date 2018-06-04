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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре

Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре

В Самаре открылась выставка под открытым небом, которая называется "Футбольная Россия". Экспозиция развернулась на площади Славы прямо напротив здания областного правительства. Вход на нее совершенно свободный для всех желающих.

Выставка представляет собой собрание фотографий. На них запечатлены исторические кадры 
4 июня 2018, 10:36
Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

В Самаре заработали новые фонтаны на склоне площади Славы. В соцсетях появилось видео 
21 мая 2018, 07:01
За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей

За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей

Территорию возле стадиона «Самара Арена» будет обслуживать за 60 миллионов рублей муниципальное предприятие «Благоустройство». Компания стала победителем соответствующего электронного аукциона, организованного областным «Управлением капитального строительства». Средства на оплату работ поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, победителю предстоит следить за чистотой 

16 мая 2018, 08:00
Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.

Как рассказал 
10 мая 2018, 08:41
5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре

5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре

В Самаре на площади Славы 8 мая состоялась церемония возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества, почетных граждан Самарской области, представителей общественности. Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
8 мая 2018, 01:02
В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре

В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре

В Самаре полным ходом идут работы по высадке цветов. Сейчас основные усилия специалистов направлены на украшение гостевых маршрутов. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, там все готово уже на 75%. Полностью завершить работы планируется к 9 

7 мая 2018, 06:52
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей 

4 мая 2018, 03:01
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.

«Новую очередь набережной 

27 апреля 2018, 08:41
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