В Самаре продолжаются работы по благоустройству площади Славы. В ближайшее время под подпорной стеной должны появиться 50-метровые скамьи для посетителей. К их установке рабочие должны присутпить уже во вторник 5 июня. Монтажа завершится до начала чемпионата мира по футболу. Эскизы скамеек выложил у себя на странице в соцсети архитектор Дмитрий Орлов.
«Вот такая вишенка может вскоре появиться на всем известном тортике», - написал Орлов.
Напомним, ранее спуск площади Славы на днях предстал перед самарцами в обновленном виде. Там обустроили лестницы, сделали амфитеатр и фонтаны с подсветкой.
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