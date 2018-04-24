Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области провело необычную выставку. В экспозиции были представлены работы заключенных, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу. Поделки выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов. Их собрали из всех колоний и следственных изоляторов региона.
В рамках выставки состоялся и своеобразный конкурс на лучшие символы мундиаля. Их определяли члены специального жюри. Лучшими были признаны работы осужденных ИК-3, ИК-6, ЛИУ-4, ИК-15, ИК-16, ОТБ, ИК-26, ИК-28 и УИИ, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
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