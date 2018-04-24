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Материалы по теме:

Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 по футболу «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА, первый на новом поле тестовый матч «Крылья Советов» (Самара) – «Факел» (Воронеж) в рамках 35 тура первенства ФНЛ запланирован на субботу, 28 апреля. С 

23 апреля 2018, 04:17
Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» ограничат движение транспорта. Мэрия Самары опубликовала схему перекрытия дорог. Для проезда в дни матчей будут закрыты две улицы: Арена-2018 и Дальняя. Но жителям, зарегистрированным в зоне аккредитации, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям, 

23 апреля 2018, 03:33
Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

В Самаре в мае впервые откроются два пятизвездочных отеля - Lotte и «7 авеню». Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. Номерной фонд гостиниц и отелей в Самарской области 
23 апреля 2018, 01:26
Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

В Самаре в понедельник, 23 апреля, стартует продажа билетов на первый тестовый матч на футбольном стадионе «Самара Арена». Летом на этой площадке пройдут игры ЧМ-2018 по футболу. Первая пробная игра намечена на субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» 
23 апреля 2018, 09:57
Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.

ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы 

8 февраля 2018, 10:49
В Самаре открылась выставка собак, кошек и хорьков

В Самаре открылась выставка собак, кошек и хорьков

В самарском выставочном центре «Экспо-Волга» открылась пятая международная выставка «Уши. Лапы. Хвост». Это ведущее мероприятие Поволжья для специалистов зооиндустрии, ветеринаров и заводчиков. Гостей ждут выставки собак, кошек и хорьков.

В рамках тематических площадок можно будет получить консультацию ветеринаров, ведущих специалистов по 

2 февраля 2018, 10:30
Российские разработчики показали искусственный интеллект для беспилотных автомобилей

Российские разработчики показали искусственный интеллект для беспилотных автомобилей

Выставка бытовой электроники CES в Лас-Вегасе не обошлась без российской экспозиции. Нашу страну в категории «Автомобили» представляла компания Cognitive Technologies.

Российские разработчики показали широкой публике свои наработки в области создания искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Новую российскую систему «научили» 
16 января 2018, 10:50
Китайцы

Китайцы "модернизировали" IPhone X

Китайские инженеры представили необычный аксессуар для смартфона iPhone X. Некоторые специалисты уже поспешили окрестить новинку бесполезной, однако с этим могут не согласиться простые пользователи. Дело в том, что этот гаджет, подключающийся через порт Lightning, возвращает то, по чему истосковалось огромное 
15 января 2018, 11:07
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