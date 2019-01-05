10
23
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Невнимательная автоледи на «Мерседесе» спровоцировала серьезное ДТП на Безымянке

Невнимательная автоледи на «Мерседесе» спровоцировала серьезное ДТП на Безымянке

Вчера, 3 января, днем в Самаре в районе станции метро Безымянка, на улице Победы произошло ДТП. «Свидетелем» момент аварии стал объектив авторегистратора пострадавшего авто.
 
Автомобилист на «Тойота Королла» двигался в прямо по Победе, когда девушка на «Мерседец-Бенц МЛ», не 
4 января 2019, 04:02
В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

Полицейские выясняют подробности ДТП на улице Каховской в областном центре. Авария произошла в 14:40 в четверг, 3 января. 58-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Ларгус» по улице Каховской в направлении Победы. По предварительным данным регионального ГУ МВД, по пути водитель 
3 января 2019, 08:56
Один месяц за рулем: Под Сызранью начинающая автоледи «улетела» в кювет

Один месяц за рулем: Под Сызранью начинающая автоледи «улетела» в кювет

28-летняя автомобилистка не справилась с управлением в условиях снежной дороги. Девушка получила травмы.
3 января 2019, 03:38
В Самаре «Яндекс. Такси» попыталось проскочить на «красный» и попало в ДТП

В Самаре «Яндекс. Такси» попыталось проскочить на «красный» и попало в ДТП

ДТП с участием автомобиля такси произошло в Самаре вчера, 2 января, на перекрёстке улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе.

По версии сотрудников полиции, две иномарки, одна из которых «Яндекс. Такси», стукнулись около 11 часов. По предварительным данным, яндексовский «Рено-Логан» ехал по Московскому 

3 января 2019, 02:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх