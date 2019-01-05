В Самаре «Яндекс. Такси» попыталось проскочить на «красный» и попало в ДТП ДТП с участием автомобиля такси произошло в Самаре вчера, 2 января, на перекрёстке улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе. По версии сотрудников полиции, две иномарки, одна из которых «Яндекс. Такси», стукнулись около 11 часов. По предварительным данным, яндексовский «Рено-Логан» ехал по Московскому …