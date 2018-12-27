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В самарских колониях начали шить новогодние сумки
Стало известно, что исправительные учреждения освоили выпуск упаковки для новогодних подарков. Заказчиками красочных сумок, сшитых в колониях №5 и 15, стали различные самарские фирмы. По словам заместителя начальника УФСИН России по Самарской области полковника внутренней службы Григория Неймарка, товар производится …
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27 декабря 2018, 03:53
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К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад
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27 декабря 2018, 01:37
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В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу
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27 декабря 2018, 12:41
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Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь
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27 декабря 2018, 11:49
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«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина
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27 декабря 2018, 11:11
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Александр Хинштейн: при получении взятки в 1,5 млн рублей задержали сотрудника ГУФСИН
В среду, 26 декабря, стало известно о еще одном коррупционном скандале в областной столице. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, с поличным при получении взятки в 1,5 млн руб задержан старший инспектор ГУФСИН …
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26 декабря 2018, 08:13
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«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив
Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней и в роковой вечер пытался уговорить возобновить …
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26 декабря 2018, 02:49
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«Брал айфонами»: в Самаре экс-силовика будут судить за мошенничество
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26 декабря 2018, 09:43