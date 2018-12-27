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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В самарских колониях начали шить новогодние сумки

В самарских колониях начали шить новогодние сумки

Стало известно, что исправительные учреждения освоили выпуск упаковки для новогодних подарков. Заказчиками красочных сумок, сшитых в колониях №5 и 15, стали различные самарские фирмы. По словам заместителя начальника УФСИН России по Самарской области полковника внутренней службы Григория Неймарка, товар производится 
27 декабря 2018, 03:53
К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

В последние рабочие дни уходящего года на погоду будет влиять серия скандинавских циклонов, которые перемещаются через Черноземье, центральные районы и Среднюю Волгу на Южный Урал. Временами будет идти снег различной интенсивности, местами с метелью и снежными заносами. Температурный фон к 
27 декабря 2018, 01:37
В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В среду, 26 декабря, произошла крупная авария на улице Механиков. 18-летняя девушка на иномарке Volkswagen Polo во время снегопада направлялась по трассе Самара — Бугуруслан в сторону улицы Чекистов и наехала на стоящий автобус Hyundai County Kuzbass, курсировавший по маршруту 
27 декабря 2018, 12:41
Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года городской общественный транспорт будет работать по продленному графику: 

- до 3:00 будут курсировать трамваи маршрутов № 5, 20, 11, 12, троллейбусы № 7, 13 и автобусы 
27 декабря 2018, 11:49
«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина

«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина

В Самаре ограбили круглосуточный продуктовый магазин, расположенный на улице Ново-Садовой. По информации облМВД, в торговую точку зашел посетитель, который достал из куртки пистолет и начал беспорядочную стрельбу. Одну из продавщиц ранило, а налетчик забрал 3500 рублей из кассы и скрылся.
27 декабря 2018, 11:11
Александр Хинштейн: при получении взятки в 1,5 млн рублей задержали сотрудника ГУФСИН

Александр Хинштейн: при получении взятки в 1,5 млн рублей задержали сотрудника ГУФСИН

В среду, 26 декабря, стало известно о еще одном коррупционном скандале в областной столице. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, с поличным при получении взятки в 1,5 млн руб задержан старший инспектор ГУФСИН 
26 декабря 2018, 08:13
«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней и в роковой вечер пытался уговорить возобновить 
26 декабря 2018, 02:49
«Брал айфонами»: в Самаре экс-силовика будут судить за мошенничество

«Брал айфонами»: в Самаре экс-силовика будут судить за мошенничество

В губернской столице завершено расследование уголовного дела, которое завели в отношении бывшего оперуполномоченного ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области. Этого человека подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 силовик получил от некой 
26 декабря 2018, 09:43
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