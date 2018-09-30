В Самаре пассажирка такси сломала ногу в результате ДТП с троллейбусом Сегодня, 30 сентября, в Самаре на Московском шоссе столкнулись троллейбус и две иномарки. Одна из них была машина такси. Его пассажирка получила открытый перелом ноги и была госпитализирована в больницу



Авария случилась напротив Ботанического сада, неподалеку от кольца с …