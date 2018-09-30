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«Чувак попал жестко!» В Самаре «делимобиль» протаранил забор школы на Партизанской

«Чувак попал жестко!» В Самаре «делимобиль» протаранил забор школы на Партизанской

В Самаре делимобиль протаранил школьный забор на улице Партизанской. Речь идет о школе №94, дом №78А. ДТП, по предварительным данным, случилось вчера, 29 сентября, пишут в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети ВК. Ворота – на ремонт, а у «поминутного» 
30 сентября 2018, 06:17
В Самаре пассажирка такси сломала ногу в результате ДТП с троллейбусом

В Самаре пассажирка такси сломала ногу в результате ДТП с троллейбусом

Сегодня, 30 сентября, в Самаре на Московском шоссе столкнулись троллейбус и две иномарки. Одна из них была машина такси. Его пассажирка получила открытый перелом ноги и была госпитализирована в больницу
  
Авария случилась напротив Ботанического сада, неподалеку от кольца с 
30 сентября 2018, 04:11
Мотоциклист из Самары разбился насмерть в Тольятти

Мотоциклист из Самары разбился насмерть в Тольятти

25-летний парень врезался в бордюр.
29 сентября 2018, 02:57
Двое погибло и двое раненых: Страшное ночное ДТП под Самарой

Двое погибло и двое раненых: Страшное ночное ДТП под Самарой

Сегодня, 29 сентября, около 4-х часов утра на Обводной дороге в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Там столкнулись автомобили "Газель" и Lada Priora. Итог - два человека погибли и два получили телесные повреждения, передает «Волга Ньюс» со 
29 сентября 2018, 02:05
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