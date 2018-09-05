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Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине
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5 сентября 2018, 10:52
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В блогах: паспортно-визовый центр переехал
Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали …
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5 сентября 2018, 05:48
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В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
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5 сентября 2018, 05:39
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Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов
Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую …
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5 сентября 2018, 05:23
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На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»
В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
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3 сентября 2018, 02:10
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В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?
Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. …
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30 августа 2018, 09:10
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В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
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23 августа 2018, 04:57
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Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре
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23 августа 2018, 12:28