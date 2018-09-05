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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Во вторник, 4  сентября, произошла трагедия на одной из трасс региона. В 16:10 44-летний водитель ехал на своей иномарке BMW 525I по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти. На 1002 километре автодороги  автомобилист проявил невнимательность и не 
5 сентября 2018, 10:52
В блогах: паспортно-визовый центр переехал

В блогах: паспортно-визовый центр переехал

Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали 
5 сентября 2018, 05:48
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
 
Скульптурную композицию составляют семь абстрактных фигур, которые застыли в 
3 сентября 2018, 02:10
В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. 
30 августа 2018, 09:10
В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появится школа искусств. Там смогут заниматься не менее 300 детей, рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Лилия Галузина. Для этого городские власти собираются выкупить здание в центре микрорайона.

Кстати, в нем уже 
23 августа 2018, 04:57
Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Плохая погода искусству не помеха: несмотря на дождь, в среду, 22 августа, в  Струковском саду в Самаре открылся  фестиваль «Пластилиновый дождь». Артисты и гости переместились под крышу летней  эстрады.  Напомним, что фестиваль уличного искусства в этом году продлится в  областной 
23 августа 2018, 12:28
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