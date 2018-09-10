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У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов
Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро …
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10 сентября 2018, 03:19
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В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе
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10 сентября 2018, 02:37
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В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку
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10 сентября 2018, 02:25
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100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров
Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. Средняя явка на голосование оценивается в 38%. В абсолютном выражении в нем приняли участие 1 143 198 человек.
В итоге, убедительную победу одержал действующий руководитель Самарской области Дмитрий …
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10 сентября 2018, 01:25
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В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки
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6 сентября 2018, 04:56
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В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно
В День города, 9 сентября, постоянные экспозиции самарских музеев можно увидеть совершенно бесплатно. Как сообщили в городском департаменте культуры, в акции участвуют 10 музеев: Детская картинная галерея, «Самара Космическая», Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова, Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького, …
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5 сентября 2018, 11:17
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На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»
В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
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3 сентября 2018, 02:10
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В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?
Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. …
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30 августа 2018, 09:10