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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро 
10 сентября 2018, 03:19
В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, которое повлекло в итоге смерть двух рабочих. Напомним, что примерно в 12:00 6 сентября на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» во время сварочных работ (они проводились неподалеку от бочек с топливом) произошло 
10 сентября 2018, 02:37
В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В воскресенье, 9 сентября, под колесами легковушки в Тольятти оказался маленький пешеход. В 18:40 31-летний водитель ехал на  своей машине ВАЗ по жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути автомобилист сбил 7-летнего мальчика, который переходил 

10 сентября 2018, 02:25
100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров

100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров

Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. Средняя явка на голосование оценивается в 38%. В абсолютном выражении в нем приняли участие 1 143 198 человек.

В итоге, убедительную победу одержал действующий руководитель Самарской области Дмитрий 

10 сентября 2018, 01:25
В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В здании Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре разместят филиал Третьяковской галереи. Об этом рассказал в четверг, 6 сентября, во время рабочего визита в наш город и.о. министра культуры России Николай Малаков.
 
- Считаю, что филиалу Третьяковской галереи здесь быть! 
6 сентября 2018, 04:56
В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно

В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно

В День города, 9 сентября, постоянные экспозиции самарских музеев можно увидеть совершенно бесплатно. Как сообщили в городском департаменте культуры, в акции участвуют 10 музеев: Детская картинная галерея, «Самара Космическая», Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова, Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького, 
5 сентября 2018, 11:17
На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
 
Скульптурную композицию составляют семь абстрактных фигур, которые застыли в 
3 сентября 2018, 02:10
В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. 
30 августа 2018, 09:10
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