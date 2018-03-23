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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были 

23 марта 2018, 02:03
Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.

«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды 

22 марта 2018, 07:00
Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

В Самаре очевидцы сообщили об инциденте со строительным краном на стройке в Южном городе. Опубликовано фото. Жители Самары обсуждают его в соцсети. По словам автора поста, инцидент произошел в среду, 21 
21 марта 2018, 01:10
Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

В России продолжают подводить итоги выборов президента России. И хотя результат уже очевиден, с огромным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, в некоторых регионах возникли проблемы. Сегодня Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты выборов отменены на 7 избирательных участках, 

20 марта 2018, 06:28
«Русское Радио» - радио большой страны!

«Русское Радио» - радио большой страны!

Сегодня по всей России стартовала масштабная имиджевая рекламная кампания самой популярной русскоязычной радиостанции 
20 марта 2018, 07:00
Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой

Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой

В ближайшие 10 дней все автовладельцы и пешеходы должны будут приобрести одежду со светоотражающими элементами. Это может быть: куртка, жилет или накидка - на выбор. Новые правила дорожного движения вступают в силу 18 марта. С этого дня, находиться на проезжей 
8 марта 2018, 10:25
60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского лихача заплатить долги за опасную езду. За жителем Автограда числились 6 штрафов на общую сумму в 60 тысяч рублей. Гасить их мужчина не спешил.

Приставы решили пообщаться с нарушителем. Ему вручили копии исполнительных постановлений и пояснили, что 

5 марта 2018, 11:25
Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре

Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре

Сумма страховых выплат при самостоятельном оформлении ДТП по европротоколу с 1 июня этого года будет увеличена с 50 000 до 100 тысяч рублей. Об этих изменениях на брифинге в Самаре рассказали представители ГИБДД. С вступлением в силу новых правил также 

1 марта 2018, 12:35
В Самаре пьяный таксист протаранил KIA

В Самаре пьяный таксист протаранил KIA

Сегодня, 14 января, в Самаре на пересечении Гаражной и Революционной произошло ДТП. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», так столкнулись автомобили KIA Спортаж и такси.

По словам очевидцев, от водителя такси шел сильный запах алкоголя. Таксист 
14 января 2018, 04:26
Пьяный тольяттинец ездил на иномарке по городу с человеком в багажнике

Пьяный тольяттинец ездил на иномарке по городу с человеком в багажнике

В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали водителя. Полицейским стало известно, что по улицам Автозаводского района на большой скорости с грубейшими нарушениями правил дорожного движения рассекает темный автомобиль Opel. Около одного из домов по Ленинскому проспекту иномарку удалось остановить.

Выяснилось, что 
5 января 2018, 03:29
В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»

В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»

Вчера, 30 декабря, около 2 часов ночи активисты «Ночного патруля» заметили на улице Владимирской водителя с явными признаками алкогольного опьянения.
 
Мужчина на вазовской легковушке приехал к круглосуточному супермаркету, сделал покупки, сел за руль и уехал. Активисты передали данные о 
31 декабря 2017, 03:40
Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся

Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся

Сегодня, 24 сентября, около 2-х часов ночи в поселке Управленческий произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Лады сбил пешехода. Причем, утверждают очевидцы, удар был настолько сильным, что у автомобиля снесло часть крыши. Автомобилист скрылся с места происшествия, передают в 
24 сентября 2017, 01:32
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