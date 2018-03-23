В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую беседу, другим предложат пройти медосвидетельствование. При этом все происходящее инспекторы будут снимать на видеорегистраторы и иные средства видеонаблюдения.
|
1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары
В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были …
|
23 марта 2018, 02:03
|
Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре
В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.
«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды …
|
22 марта 2018, 07:00
|
Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
|
21 марта 2018, 01:10
|
Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах
|
20 марта 2018, 06:28
|
«Русское Радио» - радио большой страны!
|
20 марта 2018, 07:00
|
Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой
|
8 марта 2018, 10:25
|
60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти
|
5 марта 2018, 11:25
|
Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре
|
1 марта 2018, 12:35
|
В Самаре пьяный таксист протаранил KIA
Сегодня, 14 января, в Самаре на пересечении Гаражной и Революционной произошло ДТП. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», так столкнулись автомобили KIA Спортаж и такси.
По словам очевидцев, от водителя такси шел сильный запах алкоголя. Таксист …
|
14 января 2018, 04:26
|
Пьяный тольяттинец ездил на иномарке по городу с человеком в багажнике
В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали водителя. Полицейским стало известно, что по улицам Автозаводского района на большой скорости с грубейшими нарушениями правил дорожного движения рассекает темный автомобиль Opel. Около одного из домов по Ленинскому проспекту иномарку удалось остановить.
Выяснилось, что …
|
5 января 2018, 03:29
|
В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»
|
31 декабря 2017, 03:40
|
Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся
Сегодня, 24 сентября, около 2-х часов ночи в поселке Управленческий произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Лады сбил пешехода. Причем, утверждают очевидцы, удар был настолько сильным, что у автомобиля снесло часть крыши. Автомобилист скрылся с места происшествия, передают в …
|
24 сентября 2017, 01:32