|
В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
|
23 ноября 2018, 03:29
|
На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
|
23 ноября 2018, 02:53
|
В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году
|
23 ноября 2018, 01:31
|
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
|
23 ноября 2018, 12:07
|
Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке
|
14 декабря 2017, 11:34
|
Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары
В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.
«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. …
|
14 декабря 2017, 11:14
|
В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега
|
10 декабря 2017, 03:37
|
В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы
Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.
«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до …
|
8 декабря 2017, 11:35