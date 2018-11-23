В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году Планируется, что очередь в детские сады в Самарской области, в том числе и в ясельные группы для малышей до трех лет, будет ликвидирована к 2022 году. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора СО. В следующем году в регионе …