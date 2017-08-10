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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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Чем опасны спиннеры?

Чем опасны спиннеры?

Роспотребнадзор приступил к проверке спиннеров - небольших устройств, набирающих популярность в детской и подростковой среде. Как сообщается на сайте ведомства, в последнее время в России наблюдается агрессивное продвижение игрушки. Учитывая тревогу родителей, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны 

19 июля 2017, 06:17
И боль уходит: Шведские ученые создали гаджет, блокирующий болевые ощущения

И боль уходит: Шведские ученые создали гаджет, блокирующий болевые ощущения

Результаты недавних опытов специалистов из Швеции были удивительными даже для самих исследователей. В процессе использования так называемого «ионного насоса» на лабораторных грызунах, этот своеобразный гаджет не только был незаметным для организма, но и полностью блокировал болевую чувствительность в различных областях 

20 июня 2017, 05:13
В Англии показали автобус, работающий на кофе

В Англии показали автобус, работающий на кофе

Английские специалисты создали инновационные двигатели, позволяющие автобусам заправляться переработанным кофе. Особенности этой технологии держатся в секрете, но некоторые подробности все-таки появились в Интернете.
Необычное топливо получают из кофейного жмыха, обработанного гексаном. Вещества вступают в реакцию, и в результате выпаривается масло 

19 июня 2017, 05:10
Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Ученые Российской академии наук работают над выращиванием искусственного носа из мицелия грибов. Именно данное вещество может реагировать на даже самые небольшие примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.
По словам исследователей, изобретенный ими «грибной» сенсор станет идеально определять превышение допустимых 

5 мая 2017, 09:44
Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Житель башкирской столицы изобрел способ решения многих проблем туристов. Он придумал способ зарядки телефон от костра.
В перспективе мужчина намерен получить патент на массовый выпуск своеобразной печи-зарядки. Благодаря этому устройству электронные гаджеты подпитываются без использования электроэнергии.
Новинка представляет собой генератор, 

4 мая 2017, 09:39
В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей

В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей

Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных 

3 марта 2017, 09:28
Самые востребованные игрушки современных детей назвали эксперты

Самые востребованные игрушки современных детей назвали эксперты

Специалисты из организации NPD Group осуществили исследование современного рынка детских игрушек. Проанализировав полученные данные, они определили самые популярные виды игр. Как оказалось, подавляющая масса нынешних детей предпочитает «умные» игрушки.
Лидирующую позицию в рейтинге занимает конструктор. Уровень таких продаж - 25% 

7 сентября 2016, 11:23
Ученые: пенсионеры любят секс не меньше молодых

Ученые: пенсионеры любят секс не меньше молодых

Пожилые люди не менее молодых любят секс. К такому вывод пришли ученые из Университета штата Иллинойс в Чикаго. Статья опубликована на портале Indianexpress.

По словам исследователей, пенсионеры чаще всего не занимаются сексом из-за физиологических проблем. Как говорится в 
28 июля 2016, 11:27
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