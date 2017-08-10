В Японии сотрудники корпорации NSK разработали самый долговращающийся спиннер. Игрушка вокруг своей оси может вертеться до 13,5 минут.
Как поясняют инженеры компании, они сделали спиннер Saturn Spinner, которому на данный момент нет конкурентов по времени вращения. Чтобы получить такой результат, применялись подшипники, разработанные для космических спутников. Рама игрушки сделана из бронзы.
Единственный минус этого спиннера – стоимость. Цена игрушки гораздо больше, чем у аналогов: $157.
Кстати, некоторое время назад появилась информация, что спиннерами заинтересовались наркологи и психологи. Они собираются изучить степень влияния популярной игрушки на организм и психику человека.
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