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ВЦИОМ: Россияне назвали определяющий качество жизни фактор

ВЦИОМ: Россияне назвали определяющий качество жизни фактор

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Основными шестью критериями качества жизни из 14 предлагавшихся в тесте оказались для наших 

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«В чем сила, брат?»: Россияне выбрали национального супергероя

«В чем сила, брат?»: Россияне выбрали национального супергероя

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ВЦИОМ: россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина

ВЦИОМ: россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели исследование, чтобы узнать мнение россиян о том, каким они видят распределение обязанностей в семье.
Как выяснилось, лишь один человек из каждой сотни опрошенных считает, что зарабатывать в семье должна женщина. Большая часть респондентов 

17 октября 2017, 02:02
Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу

Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу

В этом признались 15% участников опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру». Цель исследования – выяснить, как осенняя хандра проявляется у россиян и какие способы борьбы они используют. Главным признаком хандры 72 процента респондентов назвали сонливость, 68 процентов чувствуют упадок сил. 
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Поставили «неуд»: ВЦИОМ отметил ухудшение отношения россиян к учителям

Поставили «неуд»: ВЦИОМ отметил ухудшение отношения россиян к учителям

Свыше 40% граждан России полагают, что учителя теряют уважение в обществе. Об этом говорят результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Как гласят результаты исследования, положение преподавателя в сегодняшнем обществе респонденты оценили на 2,86 балла из 5 возможных. При 

4 октября 2017, 03:15
Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на психику детей

Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на психику детей

Специалисты Роспотребнадзора развеяли существующий миф о негативном влиянии спиннеров на психику юных россиян. Данные недавнего исследования говорят об отсутствии вреда.
При этом, по сообщению РИА Новости, эксперты обратили внимание на то, что игрушка может быть опасной для детей из-за 
3 октября 2017, 09:09
Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Устройство Chilli K188 представила одноименная фирма из Гонконга. Необычная новинка имеет дисплей диагональю 1,44 дюйма и физическую клавиатуру.
Chilli K188 дает возможность владельцам делать звонки, отправлять и получать SMS-сообщения, слушать радио и подключаться к прочим устройствам через Bluetooth. Кроме того, 

2 октября 2017, 12:17
ВЦИОМ: Россияне стали меньше бояться роста цен и начала войны

ВЦИОМ: Россияне стали меньше бояться роста цен и начала войны

Как свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, многие проблемы к концу лета стали волновать граждан России гораздо меньше, чем это наблюдалось весной. Социологическое исследование продемонстрировало, что больше всего россияне, как и раньше, беспокоятся по поводу роста цен и 

27 сентября 2017, 02:11
Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию

Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию

За полгода импорт пластмассовых игрушек в нашу страну вырос на 32%. Специалисты объясняют оживление рынка, в частности, повышенным спросом на новомодный товар – спиннер.
Как отметили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, всплеск популярности игрушки наблюдался весной этого года. Этот 

23 августа 2017, 08:59
Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии

Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии

В Японии сотрудники корпорации NSK разработали самый долговращающийся спиннер. Игрушка вокруг своей оси может вертеться до 13,5 минут.
Как поясняют инженеры компании, они сделали спиннер Saturn Spinner, которому на данный момент нет конкурентов по времени вращения. Чтобы получить такой результат, 

10 августа 2017, 12:29
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