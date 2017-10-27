Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения в ходе недавнего исследования оценили отношение россиян к спиннерам. Порядка 48% опрошенных отметили, что у них или их знакомых есть эта популярная игрушка-антистресс, причем среди 25–34-летних таких 65%, среди активных пользователей Сети — 55%.
Многие обладатели спиннеров говорят о своем разочаровании: 45% заявили, что устройство в использовании им не понравилось, положительно их оценили только 16%, подсчитали эксперты.
Сам термин «спиннер» знает большинство россиян, при этом 35% респондентов впервые услышали о нем. Для 75% участников опроса спиннер — это средство для мелкой моторики или обычная игрушка, 23% считают его модным аксессуаром, сообщает РИА «Новости».
26% россиян считают спиннер опасным для здоровья, 51% говорят о его безвредности, 23% не определились. 15% респондентов поддержали предложение о запрете спиннеров, 33% ратуют за частичное ограничение для несовершеннолетних, а 40% категорически против запретов.
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