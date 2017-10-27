Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на психику детей

При этом, по … Специалисты Роспотребнадзора развеяли существующий миф о негативном влиянии спиннеров на психику юных россиян. Данные недавнего исследования говорят об отсутствии вреда.При этом, по сообщению РИА Новости, эксперты обратили внимание на то, что игрушка может быть опасной для детей из-за