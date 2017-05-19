На 22 мая СПИД-центр запланировал мероприятие в рамках акции «Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!». С 12.00 до 14.00 на набережной областной столицы рядом с бассейном ЦСК ВВС специалисты протестируют на ВИЧ всех желающих.
Каждый самарец получит возможность бесплатно и анонимно сделать экспресс-анализ по слюне. Результат ему скажут уже через 20 минут.
В рамках этого мероприятия пройдет велопробег «Спорт против СПИДа и наркотиков». А еще выступят участники хип-хоп студии Самарского государственного социально-педагогического университета и Школы роллер-спорта Samara Rollers.
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