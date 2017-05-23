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Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ
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19 мая 2017, 10:35
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Самара лишилась набережной
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" …
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18 апреля 2017, 06:36
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Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи
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11 апреля 2017, 11:19
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В Самаре закроют пляж у Ладьи
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29 марта 2017, 06:57
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В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)
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12 марта 2017, 04:06
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В Самаре на набережной отметят День Железнодорожника: программа праздника
Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.
Празднование начнется 7 августа в 15:00 на набережной реки Волга. Там будут работать творческие площадки, на которых выступят участники художественной самодеятельности Куйбышевской магистрали и профессиональные музыкальные коллективы города. Будут проводиться конкурсы, состязания и игры, можно …
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5 августа 2016, 05:43
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1 мая в Самаре временно ограничат движение в районе Самарской набережной
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29 апреля 2016, 02:10