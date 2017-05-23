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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ

Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ

На 22 мая СПИД-центр запланировал мероприятие в рамках акции «Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!». С 12.00 до 14.00 на набережной областной столицы рядом с бассейном ЦСК ВВС специалисты протестируют на ВИЧ всех желающих.
Каждый самарец получит возможность бесплатно и 

19 мая 2017, 10:35
Самара лишилась набережной

Самара лишилась набережной

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" 
18 апреля 2017, 06:36
Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи

Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи

Четвертая очередь набережной у Ладьи в этом году полностью закрыта для купания.  Как обещают, монумент будет демонтирован в ближайшее время.
11 апреля 2017, 11:19
В Самаре закроют пляж у Ладьи

В Самаре закроют пляж у Ладьи

Пляж у Ладьи на время реконструкции четвертой очереди самарской набережной будет закрыт для посещения, сообщили на совещании в мэрии. Окончание работ по графику запланировано на март 2018 года. К этому сроку должны обновить стелу «Ладья», построить новый фонтан и провести 

29 марта 2017, 06:57
В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)

В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)

В Самаре напротив Ладьи мужчина отошел далеко от берега и внезапно провалился. На помощь к нему поспешил один из прохожих, однако он и сам оказался в воде, но сумел самостоятельно выбраться.

В результате на помощь первому пострадавшему пришли рыбаки. 
12 марта 2017, 04:06
В Самаре на набережной отметят День Железнодорожника: программа праздника

В Самаре на набережной отметят День Железнодорожника: программа праздника

Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

Празднование начнется 7 августа в 15:00 на набережной реки Волга. Там будут работать творческие площадки, на которых выступят участники художественной самодеятельности Куйбышевской магистрали и профессиональные музыкальные коллективы города. Будут проводиться конкурсы, состязания и игры, можно 

5 августа 2016, 05:43
1 мая в Самаре временно ограничат движение в районе Самарской набережной

1 мая в Самаре временно ограничат движение в районе Самарской набережной

В связи с проведением культурно-массового мероприятия 1 мая 2016 года в г. Самаре вводится временное ограничение движения с 07:00 до 18:00 по следующим направлениям: 

- по Волжскому проспекту от ул. Осипенко до ул. Маяковского; 

- по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. 

29 апреля 2016, 02:10
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