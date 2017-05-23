В связи с проведением культурно-массового мероприятия 1 мая 2016 года в г. Самаре вводится временное ограничение движения с 07:00 до 18:00 по следующим направлениям:

- по Волжскому проспекту от ул. Осипенко до ул. Маяковского;

- по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. …