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В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может …
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18 апреля 2017, 06:43
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В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг
Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - 5 …
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17 апреля 2017, 05:43
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Самарскую ракету собрали из японских машин
В группе "ВК" "Самарские водители" рассказали, что 12 апреля в Хабаровске местные автолюбители выстроили ракету из 50 машин в честь Дня космонавтики. К сожалению, на Дальнем Востоке редко встречаются автомобили российского производства. Поэтому самарскую ракету "Союз" пришлось собирать из праворульных …
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14 апреля 2017, 09:31
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Зачем мордва поселилась на Волге
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14 апреля 2017, 09:35
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Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи
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11 апреля 2017, 11:19
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Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре
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29 марта 2017, 10:25
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В Самаре закроют пляж у Ладьи
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29 марта 2017, 06:57
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Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня
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27 марта 2017, 03:19
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В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)
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12 марта 2017, 04:06
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В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной
Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или …
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9 марта 2017, 05:13
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В Самаре сэкономят на реконструкции набережной у Ладьи
Работы по реконструкции четвертой очереди самарской набережной подешевели на 71 миллион рублей. Соответствующие изменения появились на портале госзакупок. Если изначально максимальная стоимость контракта составляла чуть более 660 миллионов рублей, то теперь ее установили на уровне 590 миллионов.
Как уже …
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8 февраля 2017, 10:00