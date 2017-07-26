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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе 
25 июля 2017, 11:05
В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, 

24 июля 2017, 07:02
На набережной появился двойник «Самара Арены»

На набережной появился двойник «Самара Арены»

Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.

Александр Филатов,  зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « 

21 июля 2017, 07:57
Пожар на высоте: около ЖК «Ладья» видели машины МЧС

Пожар на высоте: около ЖК «Ладья» видели машины МЧС

Блогер Нина Дюкова рассказала, что в жилом комплексе "Ладья" прошли пожарно-тактические учения, целью которых является отработка всех действий при тушении пожара и ликвидации его последствий. "Подобное мероприятие в высотном жилом доме в Самаре проводилось впервые. Особенностями этого ЖК, состоящего из 
11 июля 2017, 09:52
Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас 

10 июля 2017, 05:34
Разобрали и бросили: реконструкция самарской Фабрики-кухни на полмиллиарда рублей остановлена

Разобрали и бросили: реконструкция самарской Фабрики-кухни на полмиллиарда рублей остановлена

Незаконсервированный остов здания открыт всем ветрам и ливням. Расширенные глазницы оконных проемов смотрят на груды строительного мусора. На объект подрядчик не выйдет в лучшем случае еще 10 дней. Дело в том, что освобождение здания от поздних наслоений вскрыло необходимость проведения 

7 июля 2017, 05:15
Что угрожает самарцам на пляжах?

Что угрожает самарцам на пляжах?

В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти 

6 июля 2017, 05:50
В Самаре на Металлурге появится современный парк

В Самаре на Металлурге появится современный парк

Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все 

16 июня 2017, 03:53
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и 
16 июня 2017, 01:45
СМИ: на самарской набережной подготовили фундамент для нового фонтана

СМИ: на самарской набережной подготовили фундамент для нового фонтана

В Самаре продолжается реконструкция 4-й очереди набережной в районе «Ладьи».
Как передает samru.ru со ссылкой на источники в МП «Самарская набережная», в настоящее время на участке уже подготовлен котлован под устройство чаши большого фонтана, который разместится у подножья монумента. 
23 мая 2017, 08:04
Самара лишилась набережной

Самара лишилась набережной

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" 
18 апреля 2017, 06:36
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