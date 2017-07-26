Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 квадратных метров поверхности.
Напомним, реконструкция пройдет на всей территории набережной от улицы Осипенко до Силикатного оврага. Кроме того, отремонтируют бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди. Общая площадь работ семь гектаров, а протяженность участка почти один километр.
http://samadm.ru/
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