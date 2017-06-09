Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
Проваливших экзамен на профпригодность пошлют на пересдачу. Также может быть рассмотрен вопрос об их дальнейшем участии в проектах.
В случае успешной сдачи чиновник получит документ, подтверждающий квалификацию в области проектного управления. Руководители приоритетных проектов и рабочих органов сдадут углубленную программу в обязательном порядке. Старшие должностные лица могут сдать лишь базовую программу.
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