Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год У первого замглавы города Владимира Василенко они упали с 4 миллионов 270 тысяч в 2015-м до 2 миллионов 315 тысяч. Впрочем, у его супруги заработок увеличился с 90 тысяч до одного миллиона 700 тысяч. Автопарк семьи Василенко состоит из AUDI …