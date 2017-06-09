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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Тесты на грамотность пройдут 12 191 человек. Всего открыто 89 пунктов проведения экзамена, из них 8 - на дому, для участников с ограниченными возможностями здоровья. Одна из незрячих выпускниц для выполнения заданий будет использовать шрифт Брайля. На протяжении всей экзаменационной 

9 июня 2017, 12:20
Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Уже в следующий понедельник стартует экзаменационная пора. В первый день ЕГЭ выпускники покажут свои знания по таким дисциплинам, как география и информатика.
В Самаре будут работать 28 пунктов проведения Единого государственного экзамена. На данный момент все подготовительные мероприятия завершены. Специально 

23 мая 2017, 09:20
Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

«Умоляю Вас!!! Не проходите мимо, а прочитайте текст, - обращается к подписчикам пользователь ВК Анастасия Н, указывающая на своей странице, что проживает в Тольятти и якобы работает в местном Территориальном отделе Управления одного из надзорных ведомств по Самарской области.  – 
22 мая 2017, 07:03
Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ

Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ

На 22 мая СПИД-центр запланировал мероприятие в рамках акции «Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!». С 12.00 до 14.00 на набережной областной столицы рядом с бассейном ЦСК ВВС специалисты протестируют на ВИЧ всех желающих.
Каждый самарец получит возможность бесплатно и 

19 мая 2017, 10:35
Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Доходы чиновников, депутатов  и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций  будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь  к дисциплинарной ответственности 

17 мая 2017, 11:06
Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год

Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год

У первого замглавы города Владимира Василенко они упали с 4 миллионов 270 тысяч в 2015-м до 2 миллионов 315 тысяч. Впрочем, у его супруги заработок увеличился с 90 тысяч до одного миллиона 700 тысяч. Автопарк семьи Василенко состоит из AUDI 

11 мая 2017, 11:37
Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Каждый пятый гражданин РФ полагает, что в декларациях о доходах госчиновников, членов СФ и депутатов Госдумы отмечены все имеющиеся у них доходы и имущество (8%) или большая их часть (12%). Такой вывод сделали аналитики "Левада-Центра" в результате недавнего исследования.
При 

10 мая 2017, 09:05
23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

Через 2 дня, 23 марта, в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. К нему готовятся первые 273 участника. В основном это те, кто закончил школу несколько лет назад. Пока будет работать один пункт проведения ЕГЭ, он разместится 

21 марта 2017, 05:29
В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд

В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд

В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте кабмина. Подобная информационная система должна повысить прозрачность госзакупок и снизить риски коррупции, поскольку в реестре будут введены 

10 февраля 2017, 03:48
Только 3% самарцев сдают экзамен на права с первого раза

Только 3% самарцев сдают экзамен на права с первого раза

Только три процента самарцев, желающих получить водительские права, сдают экзамен с первой попытки. Причем число успешно прошедших испытание значительно сократилось именно в последние месяцы, сообщают в Госавтоинспекции. Дело в том, что с 1 сентября 2016-го вступили в силу новые правила 

5 декабря 2016, 04:19
Прототип серийного BMW X2 замечен на тестах

Прототип серийного BMW X2 замечен на тестах

Прототип серийной модели баварского предприятия BMW X2 замечен на тестовых испытаниях. Официальная презентация автоновинки запланирована на 2017 год. Ожидается, что переднеприводный BMW X2 станет иметь много общего с предыдущей версией.
Прототип BMW X2 попал в объективы автопапарацци. По словам экспертов, 

16 ноября 2016, 11:30
В России утвердили новую форму стандартного трудового договора

В России утвердили новую форму стандартного трудового договора

Правительство утвердило новую форму стандартного трудового договора. Теперь с 1 января 2017 года контракты с работниками микропредприятий (со штатом до 15 человек и выручкой, составляющей без НДС не более 120 миллионов рублей в год) будут заключать по единому образцу. У 

31 августа 2016, 02:04
Audi A5 Sportback нового поколения заметили на дорожных тестах в Китае

Audi A5 Sportback нового поколения заметили на дорожных тестах в Китае

Фотошпионы заметили новый хэтчбек Audi A5 Sportback во время прохождения дорожных испытаний. Снимки были сделаны на территории Китая.
Несмотря на камуфляжную маскировку, можно отчетливо рассмотреть внешний вид бамперов и оптики, а также верхней части кузова A5 Sportback нового поколения. Папарацци 

9 августа 2016, 01:32
Mitsubishi вывела на дорожные тесты кроссовер ASX 2018

Mitsubishi вывела на дорожные тесты кроссовер ASX 2018

В Сети появились шпионские фото Mitsubishi ASX 2018 нового поколения. Автомобиль проходил дорожные испытания на территории США.
Хотя японский кроссовер и был тщательно укрыт черно-белой камуфляжной пленкой, эксперты заметили много схожих черт с внешним обликом ASX 2018 предыдущего поколения. Главный 

8 августа 2016, 02:48
Правительству Самарской области передали первые 5 автомобилей

Правительству Самарской области передали первые 5 автомобилей "Лада Веста"

На машинах будут ездить чиновники администрации Самарской области. В перспективе планируется закупка минимум 50 автомобилей, в дальнейшем на них должны пересесть 80% чиновников. Новинку первым лично опробовал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Подробности и оценка первого лица области - в 
11 ноября 2015, 03:00
Материнский капитал разрешат тратить на первый взнос по ипотеке

Материнский капитал разрешат тратить на первый взнос по ипотеке

Российское правительство скорретировало правила использования маткапитала. Напомним, сейчас на сумму чуть меньше, чем полмиллиона рублей, может рассчитывать каждая российская семья, в которой появился второй ребенок.
 
Потратить деньги можно на образование ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии или на погашение ипотечных 
11 сентября 2015, 04:34
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