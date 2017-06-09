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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
Проваливших экзамен на профпригодность пошлют на пересдачу. Также может быть рассмотрен вопрос 

9 июня 2017, 11:06
Для 9000 самарцев устроили математические испытания

Для 9000 самарцев устроили математические испытания

В среду, 31 мая, одиннадцатиклассники Самарской области сдают единый госэкзамен по математике базового уровня. Заявления на участие в ЕГЭ подали более 9000 выпускников. Контрольно-измерительные материалы содержат 20 заданий, на решение которых отводится 3 часа. Тесты проходят в 15 школах Самары. 

31 мая 2017, 11:46
Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Уже в следующий понедельник стартует экзаменационная пора. В первый день ЕГЭ выпускники покажут свои знания по таким дисциплинам, как география и информатика.
В Самаре будут работать 28 пунктов проведения Единого государственного экзамена. На данный момент все подготовительные мероприятия завершены. Специально 

23 мая 2017, 09:20
В России ЕГЭ по истории станет обязательным

В России ЕГЭ по истории станет обязательным

В России станет обязательным ЕГЭ по истории. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева на лекции в Военной академии Генштаба.
По словам Васильевой, это произойдет в 2020 учебном году. Как отметила министр, выпускник средней школы после полного курса 

19 мая 2017, 02:10
Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Более 11% преподавателей русского языка и математики в российских школах плохо владеют своим предметом. Так заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
По словам чиновника, как минимум, каждый десятый учитель имеет проблемы с русским языком и математикой. Такой факт 

27 апреля 2017, 05:12
Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

Уровень преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» в средней школе проверит Рособрнадзор в самое ближайшее время. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
В Национальном исследовании качества образования (НИКО) будут задействованы более 60 тыс. учащихся школ, порядка 1,5 тыс. 

11 апреля 2017, 02:13
В Госдуму внесли законопроект о трудовом воспитании в школе

В Госдуму внесли законопроект о трудовом воспитании в школе

В Госдуму внесен законопроект, в котором идет речь о возвращении в школы и другие образовательные учреждения предмета «трудовое воспитание». Документ содержится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В перспективе возможно появление соответствующих изменений в законе «Об образовании в РФ». 

30 марта 2017, 09:40
На какие уловки идут самарцы во время ЕГЭ

На какие уловки идут самарцы во время ЕГЭ

Почти 14 тысяч человек в этом году должны сдать Единый госэкзамен в Самарской области. В понедельник, 27 марта, прошла досрочная сдача ЕГЭ по русскому языку. Большинство участников - это выпускники прошлых лет. За проведением экзамена наблюдала съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА».

Всего 

28 марта 2017, 03:09
23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

Через 2 дня, 23 марта, в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. К нему готовятся первые 273 участника. В основном это те, кто закончил школу несколько лет назад. Пока будет работать один пункт проведения ЕГЭ, он разместится 

21 марта 2017, 05:29
Только 3% самарцев сдают экзамен на права с первого раза

Только 3% самарцев сдают экзамен на права с первого раза

Только три процента самарцев, желающих получить водительские права, сдают экзамен с первой попытки. Причем число успешно прошедших испытание значительно сократилось именно в последние месяцы, сообщают в Госавтоинспекции. Дело в том, что с 1 сентября 2016-го вступили в силу новые правила 

5 декабря 2016, 04:19
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