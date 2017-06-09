Тесты на грамотность пройдут 12 191 человек. Всего открыто 89 пунктов проведения экзамена, из них 8 - на дому, для участников с ограниченными возможностями здоровья. Одна из незрячих выпускниц для выполнения заданий будет использовать шрифт Брайля. На протяжении всей экзаменационной сессии в Самарской области работает Ситуационный информационный центр, из которого ведётся он-лайн наблюдение за соблюдением порядка проведения экзаменов.
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Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность
Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
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9 июня 2017, 11:06
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Для 9000 самарцев устроили математические испытания
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31 мая 2017, 11:46
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Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ
Уже в следующий понедельник стартует экзаменационная пора. В первый день ЕГЭ выпускники покажут свои знания по таким дисциплинам, как география и информатика.
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23 мая 2017, 09:20
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В России ЕГЭ по истории станет обязательным
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19 мая 2017, 02:10
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Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет
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27 апреля 2017, 05:12
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Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах
Уровень преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» в средней школе проверит Рособрнадзор в самое ближайшее время. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
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11 апреля 2017, 02:13
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В Госдуму внесли законопроект о трудовом воспитании в школе
В Госдуму внесен законопроект, в котором идет речь о возвращении в школы и другие образовательные учреждения предмета «трудовое воспитание». Документ содержится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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30 марта 2017, 09:40
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На какие уловки идут самарцы во время ЕГЭ
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28 марта 2017, 03:09
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23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена
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21 марта 2017, 05:29
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Только 3% самарцев сдают экзамен на права с первого раза
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5 декабря 2016, 04:19