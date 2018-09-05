3
24
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут 
5 сентября 2018, 02:53
На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.

В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на 

5 сентября 2018, 01:55
В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 14 лет, рост 
5 сентября 2018, 01:09
«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.

Мужчину задержали и 

11 мая 2018, 01:05
В Самарской области судят

В Самарской области судят "телефонных террористов"

В Самарской области завершается серия судебных процессов над анонимными "подрывниками", которые в конце прошлого года по телефону сообщали о заминировании офисов, жилых домов, торговых центров  и даже  ГЭС. Ни в одном из этих случаев взрывные устройства обнаружены не были.  Сотрудники 

21 февраля 2018, 03:58
Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.

На место выезжали МЧС, ОВО, 
31 декабря 2017, 04:09
В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм

В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм

Проект закона о наказании за телефонный терроризм разработали в комитете по законодательству. Согласно документу, таким преступникам может грозить до 8 лет колонии. Это касается заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге и т.п. объектов социальной инфраструктуры.
Вместе с тем, повышаются 

15 ноября 2017, 03:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх