В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.

В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на …