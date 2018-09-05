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На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
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5 сентября 2018, 03:03
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В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1
В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут …
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5 сентября 2018, 02:53
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На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.
В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на …
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5 сентября 2018, 01:55
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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка
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5 сентября 2018, 01:09
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«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном
В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.
Мужчину задержали и …
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11 мая 2018, 01:05
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В Самарской области судят "телефонных террористов"
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21 февраля 2018, 03:58
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Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей
Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.
На место выезжали МЧС, ОВО, …
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31 декабря 2017, 04:09
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В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм
Проект закона о наказании за телефонный терроризм разработали в комитете по законодательству. Согласно документу, таким преступникам может грозить до 8 лет колонии. Это касается заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге и т.п. объектов социальной инфраструктуры.
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15 ноября 2017, 03:17