Матроскин возвращается: «Союзмультфильм» договорился с Danone о съемке 30 новых серий «Простоквашино» Студия "Союзмультфильм" договорилась с компанией Danone о финансировании продолжения популярного отечественного мультфильма "Трое из Простоквашино". Как сообщается, соответствующее соглашение подразумевает создание в период с 2018 по 2020 год 30 серий анимационной картины.

Хронометраж одного эпизода — 6,5 минуты. Продолжение анимационного …