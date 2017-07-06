Компания CD Land приобрела у художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ. Об этом глава фирмы Юрий Цейтлин рассказал журналистам.
По словам руководителя, различным компаниям станут предлагать образ Ждуна для выпуска товаров народного потребления, а также рекламы. Несколько фирм под этим брендом будут производить посуду, игрушки, канцелярские принадлежности. Вместе с тем, у известного персонажа появится свой видеоблог. Коммерческие подробности соглашения с художницей не разглашаются. Кстати, одна из коммерческих мультипликационных компаний приобрела права на создание сериала со Ждуном.
Напомним, что Ждуном называют скульптуру Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), которая находится на лавочке у Лейденского университета. Она посвящена всем ожидающим приема у медиков пациентам. В начале этого года Ждун стал популярным мемом в Рунете.
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