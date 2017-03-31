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Бункер S

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Материалы по теме:

Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподаватель одного из самарских университетов стал фигурантом уголовных дел по статьям «Взятка» и «Служебный подлог», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Заведующая учебной частью вуза была задержана в феврале после получения от студента 20 тысяч рублей.

Аналогичный факт получения 

31 марта 2017, 03:50
Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев стал почетным профессором

Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев стал почетным профессором

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы от Самарской области, являющийся первым зам. председателя комитета парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, стал почетным профессором Ульяновского государственного университета. Церемония посвящения прошла на заседании ученого совета 
29 марта 2017, 04:50
Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России

Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России

Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
 
Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России, которая способствует продвижению новых разработок по всей стране.
Ассоциация постоянно готовит рейтинги инновационной активности регионов и условий 

23 марта 2017, 06:08
Электронная форма обучения в вузах России появится в 2018 году

Электронная форма обучения в вузах России появится в 2018 году

С 2018 года в вузах России начнут вводить электронную форму обучения, она не потребует личного присутствия студентов и лекторов в аудиториях. При этом до конца года Минобрнауки проведет эксперимент по сравнению эффективности такого образования с традиционным. Предполагается, что будут опробованы 

10 марта 2017, 01:26
Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Достроить и ввести в эксплуатацию новое общежитие Самарского университета планируют уже в 2017 году. Об этом было заявлено на заседании наблюдательного совета вуза, которое состоялось в минувшую пятницу, 27 января. Место строительства уже определено – в районе пересечения улиц Гая 

30 января 2017, 10:07
В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в 
27 января 2017, 10:22
В блогах: о тротуаре для самарских студентов

В блогах: о тротуаре для самарских студентов

Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать 
26 января 2017, 05:36
В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.

Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
18 декабря 2016, 08:45
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