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Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток
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31 марта 2017, 03:50
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Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев стал почетным профессором
Первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы от Самарской области, являющийся первым зам. председателя комитета парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, стал почетным профессором Ульяновского государственного университета. Церемония посвящения прошла на заседании ученого совета …
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29 марта 2017, 04:50
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Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
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23 марта 2017, 06:08
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Электронная форма обучения в вузах России появится в 2018 году
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10 марта 2017, 01:26
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Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году
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30 января 2017, 10:07
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В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд
Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в …
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27 января 2017, 10:22
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В блогах: о тротуаре для самарских студентов
Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать …
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26 января 2017, 05:36
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В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото
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18 декабря 2016, 08:45