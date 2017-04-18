Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.
В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.
Согласно плану реформы высшего образования, перед каждым вузом будет поставлена задача «стать настоящей опорой региону, обеспечивать его необходимыми кадрами, развивать образовательный и научный потенциал».
Напомним, в 2016 году на первом этапе конкурса победили 11 высших школ. Среди них и Самарский политех.
Отметим, в соревновании на звание «опорного» не могут участвовать вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а также участники госпрограммы «5-100» по повышению международной конкурентоспособности.
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