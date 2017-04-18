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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может 
18 апреля 2017, 06:43
В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

Оперативниками ФСБ закрыт подпольный нефтезавод. Он действовал на территории промышленной площадки бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.
По оценке специалистов Ростехнадзора, здесь могло перерабатываться до трех тысяч тонн нефти в месяц. Незаконная деятельность пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий управления Федеральной службы 

17 апреля 2017, 04:51
«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

Утром в понедельник, 17 апреля, на трассе М-5 под Самарой столкнулись автомобиль «Шевроле» и фура Man. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети.  По данным МЧС, столкновение произошло в 7:22 на 886 километре трассы.

«Авария на трассе 
17 апреля 2017, 10:44
В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
 

16 апреля 2017, 02:14
Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR

Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR

Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии международного рейтинга Round University Ranking . Всего оценивались 763 учебных заведения, 67 из них работают в России. СНИУ им. С.П. Королева попал в рейтинг RUR впервые.
Информация опубликована на сайте 

7 апреля 2017, 06:24
Где самарцы будут писать «Тотальный диктант»

Где самарцы будут писать «Тотальный диктант»

В субботу, 8 апреля, россияне будут писать «Тотальный диктант». В этому году акция пройдет более чем в 800 населенных пунктах страны и еще в 68 государствах. Текст, подготовленный современным российским писателем Леонидом Юзефовичем, напишут более 200 тысяч человек. Массовая проверка 

7 апреля 2017, 02:49
В Самаре растиражировали Ждуна

В Самаре растиражировали Ждуна

Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.

«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и 
31 марта 2017, 04:58
Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподаватель одного из самарских университетов стал фигурантом уголовных дел по статьям «Взятка» и «Служебный подлог», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Заведующая учебной частью вуза была задержана в феврале после получения от студента 20 тысяч рублей.

Аналогичный факт получения 

31 марта 2017, 03:50
ТГУ запустил Сибирскую сеть по изучению изменений климата Земли

ТГУ запустил Сибирскую сеть по изучению изменений климата Земли

Томский государственный университет (ТГУ) запустил работу Сибирской сети по исследованию изменений окружающей среды. В этой деятельности примут участие российские и зарубежные ученые, которые занимаются темой влияния человека на экологию Арктики и Сибири. Результатом их работы должен стать прогноз возможных последствий 

10 октября 2016, 04:50
В лицее Томска робот-учитель начнёт вести уроки 1 сентября

В лицее Томска робот-учитель начнёт вести уроки 1 сентября

В отечественных СМИ появилась информация о том, что в лицее города Томск с 1 сентября робот начнёт учить детей. Его собирают студенты Томского политехнического университета.

На сайте вуза уже появилась информация, что первым местом «работы» робота станет Томский лицей 
17 мая 2016, 09:43
Специалисты ТГУ определят, как российские школьники проявляют агрессию

Специалисты ТГУ определят, как российские школьники проявляют агрессию

Специалисты Томского госуниверситета займутся определением того, как именно отечественные учащиеся проявляют агрессию в школе. Сообщается, что данная работа осуществляется в рамках международного эксперимента, конечной целью которого будет детальное изучение разных форм детской агрессии. Основной вектор исследований будет направлен на изучение 
28 марта 2016, 03:34
В Тольятти при ТГУ создали институт сервиса

В Тольятти при ТГУ создали институт сервиса

В Тольяттинском государственном университете создано новое учебное подразделение - институт сервиса. Там займутся подготовкой специалистов для туристско-рекреационного кластера Тольятти и Самарской области, говорится в официальном сообщении вуза. Актуальность подготовки таких кадров обусловлена в том числе приближающимся чемпионатом мира по футболу 
18 ноября 2015, 02:39
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