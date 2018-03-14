Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может учиться на вечерне-заочной форме», - заявила Васильева.
Данный законопроект, как считает министр образования и науки РФ, поможет в борьбе с коррупцией и поднимет качество получаемых студентом знаний. В настоящее время, на юридических факультетах уже ликвидировано заочное обучение. Впоследствии, такие новшества коснутся экономистов, а возможно, и строителей, инженеров, энергетиков и других технических специальностей.
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