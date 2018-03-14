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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», 

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Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали 

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В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры

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Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

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В  период 

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Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings

Впервые в 100 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии международного рейтинга University Rankings включен Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва. Он занимает 99-ю строчку. В исследовании проанализированы показатели 300 университетов из двух десятков стран мира - 

17 октября 2017, 08:04
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