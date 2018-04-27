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В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет
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25 апреля 2018, 03:04
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Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары
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24 апреля 2018, 12:59
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Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку
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10 апреля 2018, 03:12
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Древние знаки обнаружили ученые в Перу
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9 апреля 2018, 05:13
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Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске
Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска. Инцидент произошел 16 марта.Пациентке сделали операцию по удалению кисты. Поначалу все было нормально, но потом потом состояние больной резко ухудшилось.
Оказалось, что врачи перепутали препараты. Женщине вместо физраствора ввели формалин. …
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19 марта 2018, 10:33
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Российские вузы могут отказаться от заочного образования
Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может …
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14 марта 2018, 06:09
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Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области
В Самарской области предлагают ввести пятидневку для всех школьников. Такое предложение на заседании регионального правительства 14 марта озвучил председатель областного Совета ректоров, депутат Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.
«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», …
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14 марта 2018, 02:58
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Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью …
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7 марта 2018, 09:00
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Тольяттинку будут судить за отказ лечить сына
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28 февраля 2018, 03:27
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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В Великобритании уже в этом году появится на свет ребенок от трех родителей
В Великобритании одной из клиник, расположенных на северо-востоке страны, разрешили при создании детей использовать ДНК трех человек. По мнению специалистов, это позволит избежать передачи дефектных генов от матери. Использовать планируется генетический материал от одного мужчины и двух женщин пишет
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2 февраля 2018, 07:50
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Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию
Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года, откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров.
Медицинское учреждение, рассчитанное на 250 посещений в день, уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. …
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24 января 2018, 12:25
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Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом
В регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости - за 3,5 года на 20%. Положительный сдвиг врачи объясняют увеличением охвата населения профосмотрами. Это позволяет выявить туберкулез на ранней стадии. Позитивно сказался и рост числа контактных с пациентами лиц, охваченных лечением.
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15 июня 2017, 05:18
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Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры
Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического …
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13 апреля 2017, 05:06
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В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России
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22 марта 2017, 04:54
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В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез
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21 ноября 2016, 05:59