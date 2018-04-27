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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет

В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет

Грандиозная находка: китайские крестьяне обнаружили клад весом в 400 килограммов, когда искали в земле лечебные коренья. Артефакты - старинные монеты лежали в огромном глиняном кувшине в одной из деревень на севере страны.

Специалисты считают, что большая часть из них датируется 
25 апреля 2018, 03:04
Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары

Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары

Начался новый набор детей в епархиальные центры дополнительного образования, которые сейчас работают на территории всей Самарской области. В столице региона их четыре: на улицах Буянова, Победы, Черемшанской и в поселке Зубчаниновка. Принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 

24 апреля 2018, 12:59
Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

В Самарской области в ближайшее время появятся восемь новых школ более чем на 8000 мест. Строительство должно начаться уже в 2018 году. А к 2025 году планируется открытие до 20 новых школ. Рассматривается вопрос о переводе на пятидневную учебную неделю 
10 апреля 2018, 03:12
Древние знаки обнаружили ученые в Перу

Древние знаки обнаружили ученые в Перу

Ученые обнаружили загадочные знаки в Южной Америке. Геоглифы и изображения были засняты недалеко от пустыни Сечура в Перу.

Рисунки были замечены при съемках с воздуха на плато Наска. Всего исследователям удалось обнаружить 50 изображений, среди которых оказались антропоморфные геоглифы, 
9 апреля 2018, 05:13
Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске

Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске

Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска. Инцидент произошел 16 марта.Пациентке сделали операцию по удалению кисты. Поначалу все было нормально, но потом потом состояние больной резко ухудшилось.

Оказалось, что врачи перепутали препараты. Женщине вместо физраствора ввели формалин. 
19 марта 2018, 10:33
Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может 

14 марта 2018, 06:09
Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области

Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области

В Самарской области предлагают ввести пятидневку для всех школьников. Такое предложение на заседании регионального правительства 14 марта озвучил председатель областного Совета ректоров, депутат Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.

«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», 

14 марта 2018, 02:58
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью 

7 марта 2018, 09:00
Тольяттинку будут судить за отказ лечить сына

Тольяттинку будут судить за отказ лечить сына

В Тольятти будут судить 42-летнюю женщину. Ей инкриминируют оставление ребенка в опасности.

В 2012 году врачи сообщили, что у ее сына имеются серьезные проблемы со здоровьем. Медики назначили ребенку курс лечения, однако женщина полностью проигнорировала рекомендации. До 2017 года мальчик не 

28 февраля 2018, 03:27
Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Американское аэрокосмическое агентство на своем официальном сайте опубликовало фото с 2 галактиками: NGC 2936 и NGC 2937. Астрономы NASA увидели на снимках довольно интересную сцену и сравнили одну галактику с пингвином, 
13 февраля 2018, 02:51
В Великобритании уже в этом году появится на свет ребенок от трех родителей

В Великобритании уже в этом году появится на свет ребенок от трех родителей

В Великобритании одной из клиник, расположенных на северо-востоке страны, разрешили при создании детей использовать ДНК трех человек. По мнению специалистов, это позволит избежать передачи дефектных генов от матери. Использовать планируется генетический материал от одного мужчины и двух женщин пишет
2 февраля 2018, 07:50
Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года,  откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров. 

Медицинское учреждение,  рассчитанное на 250 посещений в день, уже  сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. 

24 января 2018, 12:25
Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом

Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом

В регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости - за 3,5 года на 20%. Положительный сдвиг врачи объясняют увеличением охвата населения профосмотрами. Это позволяет выявить туберкулез на ранней стадии. Позитивно сказался и рост числа контактных с пациентами лиц, охваченных лечением.
Один человек 

15 июня 2017, 05:18
Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического 

13 апреля 2017, 05:06
В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

И это несмотря на то, что последние 3 года в регионе данный показатель упал на 12%. Сейчас на учете стоит более 5 тысяч человек. Медпомощь получают не только больные этим недугом, но и те, с кем они контактировали - в 

22 марта 2017, 04:54
В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез

В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез

В Самарской области растет число родителей, которые отказываются делать пробы Манту своим детям. Врачи связывают это с так называемой спокойной статистикой по детской заболеваемости туберкулезом. В нашем регионе число таких диагнозов у малышей меньше, чем в среднем по стране. При 

21 ноября 2016, 05:59
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