Горожане не захотели «ложиться» в больницу добровольно. Мужчины без зазрения совести свободно передвигались по общественным местам Самары, ездили в маршрутках, ходили в магазины, тем самым создавая реальную угрозу причинения вреда здоровью окружающих. Представителям прокуратуры пришлось обратиться в суд.
Дело рассматривали в суде в январе того года, и Фемида удовлетворила оба иска. Однако туберкулезники попытались оспорить решение. 19 марта была рассмотрена апелляция.
В итоге облсуд поддержал решение нижестоящей инстанции. Теперь больным предстоит пройти лечение принудительно.
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