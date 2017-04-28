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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре растиражировали Ждуна

В Самаре растиражировали Ждуна

Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.

«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и 
31 марта 2017, 04:58
Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка

Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка "Солидарность"

Речь идет об офисе, расположенном на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. По оперативным данным, 3 февраля в 16:25 в кредитное учреждение ворвались двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетами. Украли 3 миллиона рублей и 10 тысяч долларов. А потом скрылись 

7 февраля 2017, 03:08
Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Достроить и ввести в эксплуатацию новое общежитие Самарского университета планируют уже в 2017 году. Об этом было заявлено на заседании наблюдательного совета вуза, которое состоялось в минувшую пятницу, 27 января. Место строительства уже определено – в районе пересечения улиц Гая 

30 января 2017, 10:07
В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в 
27 января 2017, 10:22
В блогах: о тротуаре для самарских студентов

В блогах: о тротуаре для самарских студентов

Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать 
26 января 2017, 05:36
В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре завершился суд над бандой мошенников. Они пытались «обчистить» банковский счёт одного из предпринимателей с помощью поддельных документов.
 
Одним из соучастников преступления стала работница банка, имевшая доступ к информации о потенциальной жертве. Злоумышленники изготовили поддельный паспорт на имя 

10 декабря 2016, 03:31
В Самаре грабители похитили из банка более 10 млн рублей

В Самаре грабители похитили из банка более 10 млн рублей

В Самаре двое неизвестных злоумышленников в масках, вооруженных пистолетами, отобрали у кассира банка более 10 млн рублей. Дерзкое ограбление произошло среди бела дня вчера, 24 августа.
 
Как пишет портал 63.ru со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области, добычей 

25 августа 2016, 11:19
Убитый при освобождении заложников в Московском кредитном банке оказался серийным разбойником

Убитый при освобождении заложников в Московском кредитном банке оказался серийным разбойником

Сначала вкратце напомним предысторию. Дерзкий налет на отделение Московского кредитного банка произошел 18 мая.
Злоумышленник, захвативший заложников (пятерых сотрудников и двух посетителей), был убит бойцами спецназа, когда попытался привести в действие взрывное устройство. Впоследствии, кстати, было установлено, что это муляж.

9 июня 2016, 05:35
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