Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году Достроить и ввести в эксплуатацию новое общежитие Самарского университета планируют уже в 2017 году. Об этом было заявлено на заседании наблюдательного совета вуза, которое состоялось в минувшую пятницу, 27 января. Место строительства уже определено – в районе пересечения улиц Гая …