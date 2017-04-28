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В Самаре растиражировали Ждуна
Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.
«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и …
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31 марта 2017, 04:58
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Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка "Солидарность"
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7 февраля 2017, 03:08
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Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году
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30 января 2017, 10:07
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В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд
Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в …
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27 января 2017, 10:22
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В блогах: о тротуаре для самарских студентов
Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать …
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26 января 2017, 05:36
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В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях
В Самаре завершился суд над бандой мошенников. Они пытались «обчистить» банковский счёт одного из предпринимателей с помощью поддельных документов.
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10 декабря 2016, 03:31
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В Самаре грабители похитили из банка более 10 млн рублей
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25 августа 2016, 11:19
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Убитый при освобождении заложников в Московском кредитном банке оказался серийным разбойником
Сначала вкратце напомним предысторию. Дерзкий налет на отделение Московского кредитного банка произошел 18 мая.
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9 июня 2016, 05:35