Полиция Волгограда разыскивает кассира одного из банков города 43-летнюю Ониани (Заикину) Екатерину Петровну, которая подозревается в краже крупной суммы денег. Как сообщается, за день до обнаружения пропажи гражданка уволилась с работы. Вместе с ней исчезли свыше 8 млн рублей, 52 тысячи долларов США и 32 тысячи евро.
По информации российских агентств, женщина отключила мобильник, забрала документы детей из школы и уехала вместе с семьей из города. Не исключено, что она уже смогла покинуть страну.
Согласно предварительной версии, хищение сотрудница совершила в последний рабочий день. Вероятно, что к преступлению причастен и ее супруг.
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