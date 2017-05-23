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Бункер S

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Материалы по теме:

Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

В МВД сообщили о задержании группы хакеров, участники которой подозреваются в краже денег с банковских счетов посредством вируса, которым заразили свыше 1 млн. смартфонов. На предполагаемых киберпреступников заведено дело по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации".
По предварительным сведениям, ущерб 

22 мая 2017, 03:16
В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей

Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей

Перед служителями Фемиды предстанет менеджер банка. Женщину обвиняют в мошенничестве.
Как сообщается, прошлой весной правоохранители стали получать сигналы от жителей Пестравского района, что к ним на телефоны приходят сообщения по поводу просроченных платежей по кредитам. Часть граждан утверждала, что займов 

17 мая 2017, 10:25
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.

Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы 

16 мая 2017, 07:15
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

Взрыв бытового газа в четырехэтажном доме в Волгограде унес жизни двух человек, еще 5 пострадали. Об этом ТАСС заявили в Центре медицины катастроф.
Взрыв прогремел сегодня днем. В итоге обрушился подъезд.
По предварительной информации, причиной могло оказаться нарушение техники безопасности 

16 мая 2017, 03:47
Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Закончено расследование дела в отношении 35-летнего самарца, который обвиняется в совершении 17 краж из частных домов. По данным полиции, гражданин жил в областной столице на съемной квартире и ездил в Кинельский район на электричке либо такси, чтобы обчищать частные дома.

16 мая 2017, 03:11
6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток

6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток

Согласно материалам дела, они рассылали sms-сообщения о блокировке банковских карт.  Дальше действовали двумя способами - под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение финансовых операций или узнавали номера карт, период их действия, электронные ключи и другие персональные данные.
По версии 

16 мая 2017, 02:06
Работать в банке мечтает 23% россиян

Работать в банке мечтает 23% россиян

Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в начале 2017 года, работа в кредитно-финансовой сфере по-прежнему престижна - так считают 23% россиян. Кредитно-финансовая сфера традиционно входит в ТОП-3 привлекательных сфер трудовой деятельности, уступая только нефтегазовой отрасли (44%) и государственной службе (24%). 

12 мая 2017, 03:28
Куда ушли деньги студентов из лопнувшего банка «Образование»?

Куда ушли деньги студентов из лопнувшего банка «Образование»?

Выплаты вкладчикам банка «Образование» произведут «Россельхозбанк», «ВТБ-24» и «РГС-Банк». О результатах проведенного конкурса сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения от частных лиц и индивидуальных предпринимателей начнется 5 мая. О порядке оформления требований сообщат 4 мая 
28 апреля 2017, 10:39
Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка

Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка "Солидарность"

Речь идет об офисе, расположенном на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. По оперативным данным, 3 февраля в 16:25 в кредитное учреждение ворвались двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетами. Украли 3 миллиона рублей и 10 тысяч долларов. А потом скрылись 

7 февраля 2017, 03:08
В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

Вынесен приговор о хищении на самарском почтамте пенсий и пособий на 900 тысяч рублей. Виновной суд признал начальника участка по доставке и выплате пенсий, сообщает прокуратура Самарской области.

В уголовном деле четыре эпизода присвоения и растраты. По версии следствия, 63-летняя женщина 

24 ноября 2016, 04:46
В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти

В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти

Нефтяники сумели добиться пересмотра ущерба по уголовному делу, по которому осуждены директор молодежного театра "Лайт" Михаил Ушаков, бизнесмены Андрей и Алексей Зуевы.

Первоначально суд посчитал, что украденная в 2012-ом году сумма составляет 31 миллион рублей. Сегодня Самарский областной суд 
18 ноября 2016, 08:00
Костромской коммерсант использовал паспорта умерших, чтобы похитить древесину на 1 миллион 300 тысяч рублей

Костромской коммерсант использовал паспорта умерших, чтобы похитить древесину на 1 миллион 300 тысяч рублей

Скандальные факты выявила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. С помощью копий документов умерших граждан предприниматель из г. Мантурово заключил 15 договоров купли-продажи леса в 3 лесничествах. Предполагалось, что древесина будет использована для отопления домов жителей Костромской области. О том, что людей, 

18 ноября 2016, 05:20
В Волгограде во время пластической операции скончалась 23-летняя пациентка

В Волгограде во время пластической операции скончалась 23-летняя пациентка

В эту среду жертвой стремления к красоте стала 23-летняя жительница Волгограда. Мечтая усовершенствовать форму подбородка, молодая женщина рассталась с жизнью прямо во время пластической операции.
ЧП произошло в стенах частной клиники медицинской косметологии Волгограда. Сюда 23-летняя Мария А. обратилась с 

17 ноября 2016, 04:17
Самара и Волгоград возглавили пляжный топ

Самара и Волгоград возглавили пляжный топ

Самара и Волгоград поделили первые 2 места среди крупнейших мегаполисов России по обеспеченности населения пляжами. Как подсчитали специалисты из компании 2ГИС, на каждого жителя этих городов приходится по одному квадратному метру в организованных зонах для купания. Для сравнения: в других 

26 июля 2016, 12:12
Из Самары до Волгограда за два часа

Из Самары до Волгограда за два часа

Два часа полета за две тысячи рублей. Новый региональный авиаперевозчик восстанавливает исторические маршруты вдоль Волги и дальше - на юг. Корреспонденты телекомпании "ТЕРРА" первыми протестировали новый рейс Самара - Волгоград.
 
Из Самары на юг с пересадкой в Волгограде по 

6 июня 2016, 03:59
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