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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

Во вторник, 2 мая, в селе Федоровка под Тольятти произошел крупный пожар. По предварительным данным, от огня пострадало от четырех до шести домов. Появилось фото с места происшествия.

«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди 

2 мая 2017, 04:54
В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

Чтобы исключить пересадки студентов и льготников, в городах Самарской области остановки будут переносить. Об этом заявили министры правительства Самарской области Иван Пивкин и Марина Антимонова. Лимит для всех льготников - 60 поездок с 1 мая. На билетах будет печататься оставшееся 

2 мая 2017, 01:35
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
1 мая 2017, 09:08
В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
30 апреля 2017, 06:54
В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

Целая деревня, где жили свыше 430 человек, уничтожена пламенем в Иркутской области. В регионе действует режим ЧС, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщают российские СМИ.
Речь идет о населенном пункте под названием Бубновка. Там было 86 домов и проживало 435 человек.

28 апреля 2017, 06:19
Куда ушли деньги студентов из лопнувшего банка «Образование»?

Куда ушли деньги студентов из лопнувшего банка «Образование»?

Выплаты вкладчикам банка «Образование» произведут «Россельхозбанк», «ВТБ-24» и «РГС-Банк». О результатах проведенного конкурса сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения от частных лиц и индивидуальных предпринимателей начнется 5 мая. О порядке оформления требований сообщат 4 мая 
28 апреля 2017, 10:39
Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

В частности, он поднялся на одну строчку и занял 21 место в перечне лучших университетов страны по версии Интерфакс. ВУЗ впервые попал в престижные мировые рейтинги Times WUR, Times BRICS&EC и ряд других. Об этом рассказал ректор университета Евгений Шахматов 

26 апреля 2017, 05:50
От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

В Самаре ученые и архитекторы местного технического университета создали первый шагающий офис.

«Вдохновение разработчики нашли в животном мире. Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов», - сообщили в СамГТУ.

По мнению авторов проекта, «шагающий офис» 
21 апреля 2017, 12:56
Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.

В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.

Согласно плану реформы высшего 

18 апреля 2017, 02:53
Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR

Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR

Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии международного рейтинга Round University Ranking . Всего оценивались 763 учебных заведения, 67 из них работают в России. СНИУ им. С.П. Королева попал в рейтинг RUR впервые.
Информация опубликована на сайте 

7 апреля 2017, 06:24
В Самаре растиражировали Ждуна

В Самаре растиражировали Ждуна

Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.

«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и 
31 марта 2017, 04:58
Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Достроить и ввести в эксплуатацию новое общежитие Самарского университета планируют уже в 2017 году. Об этом было заявлено на заседании наблюдательного совета вуза, которое состоялось в минувшую пятницу, 27 января. Место строительства уже определено – в районе пересечения улиц Гая 

30 января 2017, 10:07
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