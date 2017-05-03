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В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома
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2 мая 2017, 04:54
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В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта
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2 мая 2017, 01:35
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В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура
Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и …
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1 мая 2017, 09:08
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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов
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28 апреля 2017, 06:19
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Куда ушли деньги студентов из лопнувшего банка «Образование»?
Выплаты вкладчикам банка «Образование» произведут «Россельхозбанк», «ВТБ-24» и «РГС-Банк». О результатах проведенного конкурса сообщило Агентство по страхованию вкладов.
Прием заявлений о выплате возмещения от частных лиц и индивидуальных предпринимателей начнется 5 мая. О порядке оформления требований сообщат 4 мая …
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28 апреля 2017, 10:39
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Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России
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26 апреля 2017, 05:50
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От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис
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21 апреля 2017, 12:56
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Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным
Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.
В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.
Согласно плану реформы высшего …
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18 апреля 2017, 02:53
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Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR
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7 апреля 2017, 06:24
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В Самаре растиражировали Ждуна
Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.
«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и …
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31 марта 2017, 04:58
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Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году
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30 января 2017, 10:07