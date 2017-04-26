В Самаре около 30 тысяч человек прошли в колонне "Бессмертного полка" передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.



Перед … В Самаре около 30 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", это почти в два раза больше, чем в прошлом году - тогда в колонне прошли 17 тысяч,со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.Перед