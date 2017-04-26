Специально ко Дню Победы компания Caviar представила новую коллекцию iPhone 7. На корпусах устройств находится портрет Иосифа Сталина, георгиевская лента, герб Советского Союза и орден Победы.
Как говорят разработчики, при оформлении они делали акцент на таких составляющих Победы, как народ, вооруженные силы и лидер государства. Презентация смартфонов состоялась сегодня, 26 апреля.
Создатели говорят, что в гравюрах использовали золото 999-й пробы. Профиль генералиссимуса аналогичен тому, что изображен на медали "За победу над Германией". Устройства вышли лимитированной серией числом 72 экземпляра по количеству лет, отделяющих нас от того исторического события.
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