В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.
Новшество предполагает, что при постановке на воинский учет россияне будут обязаны представлять адрес личной электронной почты. Повестки будут иметь электронную подпись военкома или иного должностного лица.
Как отмечают авторы инициативы, в прошлом году военкоматы не смогли передать информацию о призыве более 110 тыс. человек, а это свыше трети от общего количества призывников. Сенаторы убеждены, что воплощение проекта даст возможность снизить число уклонистов, а также увеличит эффективность работы по их привлечению к ответственности. Впрочем, критики законопроекта не считают его особо действенным и приводят свои аргументы.
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