В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов Думский комитет по культуре выступил с инициативой запретить рекламные паузы на ТВ во время демонстрации фильмов. Как говорят авторы законопроекта, рекламу нужно показывать перед началом фильма и после его завершения, а вот ролики в середине картины возможны только с разрешения …