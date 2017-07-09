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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Не долго кони простояли: шахматные фигуры в центре Сызрани признали незаконными и снесли

Не долго кони простояли: шахматные фигуры в центре Сызрани признали незаконными и снесли

В Сызрани демонтировали две шахматные фигуры «конь», которые появились в прошедшие выходные на неблагоустроенной площадке между холмом Кремля и смотровой площадкой. Как выяснилось, лошадок самовольно установил местный скульптор Александр Лыков. Сызранец вообще задумал целый проект «Россия - шахматная держава», суть 
8 июля 2017, 12:54
Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.

Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы 
3 июля 2017, 10:43
Сызрань возглавил Николай Лядин

Сызрань возглавил Николай Лядин

В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством 

3 июля 2017, 05:09
Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне 
30 июня 2017, 10:04
На время ремонта М-5 запустили электричку

На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"

Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 

15 мая 2017, 07:01
Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

21 апреля на YouTube появилось видео многокилометровой автопробки на федеральной трассе «М5 Урал» в районе плотины Жигулевской ГЭС, где этой весной начались дорожные работы.
 
Эффектные кадры, снятые на камеру «коптера» с высоты птичьего полета, опубликовал тольяттинец Валерий Синегуб. По 
23 апреля 2017, 06:40
Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
 
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. 
2 апреля 2017, 05:11
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
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