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Не долго кони простояли: шахматные фигуры в центре Сызрани признали незаконными и снесли
В Сызрани демонтировали две шахматные фигуры «конь», которые появились в прошедшие выходные на неблагоустроенной площадке между холмом Кремля и смотровой площадкой. Как выяснилось, лошадок самовольно установил местный скульптор Александр Лыков. Сызранец вообще задумал целый проект «Россия - шахматная держава», суть …
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8 июля 2017, 12:54
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Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова
Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.
Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы …
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3 июля 2017, 10:43
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Сызрань возглавил Николай Лядин
В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством …
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3 июля 2017, 05:09
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Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом
Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне …
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30 июня 2017, 10:04
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На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"
Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 …
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15 мая 2017, 07:01
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Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)
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23 апреля 2017, 06:40
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Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой
Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. …
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2 апреля 2017, 05:11
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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
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25 марта 2017, 05:25