В России людей, зараженных ВИЧ-инфекцией, сейчас больше, чем во всем Евросоюзе. Их число достигло 933,5 тысячи – это на 10% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Об этом федеральным СМИ сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе …