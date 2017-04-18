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Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой
Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. …
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2 апреля 2017, 05:11
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Минсельхоз поддержит производителей колбасы
Минсельхоз России собрался поддержать производство колбасы. В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов, производители которых могут рассчитывать на льготный кредит. Cнижение уровня платежеспособного спроса населения оказало негативное влияние на российский рынок отрасли, износ технологического оборудования мясоперерабатывающих заводов достигает 50 процентов. …
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31 марта 2017, 01:29
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Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область
Как стало известно «ТЕРРЕ», контролирующие органы выявили еще один возможный путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область. Жители села Гремячка Хворостянского района губернии могли приобрести мясо для приготовления пищи в Духовницком районе Саратовской области, где только в этом году …
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29 марта 2017, 05:25
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
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27 марта 2017, 04:50
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Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней
В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены …
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21 марта 2017, 04:56
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В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши …
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16 марта 2017, 12:36
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Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны
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11 ноября 2016, 05:52
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Под Самарой перевернулся грузовик с колбасой
Сегодня, 23 апреля, в Самарской области случилось необычное ДТП. На подъезде под Самарой перевернулась фура с колбасой и перегородила половину дороги, передает портал 63.ru
Очевидцы утверждают, что автомобиль второго участника аварии находился «чуть дальше» и не попал в …
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23 апреля 2016, 05:37
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Ученые доказали, что болезнь Альцгеймера может быть заразной
Болезнью Альцгеймера можно заразиться, заявили ученые из Великобритании. Причем опасность есть не только при переливании крови, хирургических операциях, в том числе на головном мозге, но и просто во время посещения дантиста.
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10 сентября 2015, 04:13
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Ученые: Активные физические нагрузки могут привести к заражению крови
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17 июня 2015, 12:34
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В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет
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15 июня 2015, 12:07
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Количество ВИЧ-положительных россиян увеличилось на 10%
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15 мая 2015, 05:55