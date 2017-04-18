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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
 
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. 
2 апреля 2017, 05:11
Минсельхоз поддержит производителей колбасы

Минсельхоз поддержит производителей колбасы

Минсельхоз России собрался поддержать производство колбасы. В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов, производители которых могут рассчитывать на льготный кредит. Cнижение уровня платежеспособного спроса населения оказало негативное влияние на российский рынок отрасли, износ технологического оборудования мясоперерабатывающих заводов достигает 50 процентов. 

31 марта 2017, 01:29
Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область

Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область

Как стало известно «ТЕРРЕ», контролирующие органы выявили еще один возможный путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область. Жители села Гремячка Хворостянского района губернии могли приобрести мясо для приготовления пищи в Духовницком районе Саратовской области, где только в этом году 
29 марта 2017, 05:25
Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.  

«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон 
27 марта 2017, 04:50
Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены 

21 марта 2017, 04:56
В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши 

16 марта 2017, 12:36
Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны

Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны

Дело в том, что выпускать этот продукт без нитритной соли, которая вошла в "черный список", в России запрещено и технически невозможно. Аналогичных отечественных посолочных смесей нет. До этого мясопереработчики закупали сырье в Германии, Дании и Нидерландах.
Cтоль любимый россиянами продукт 

11 ноября 2016, 05:52
Под Самарой перевернулся грузовик с колбасой

Под Самарой перевернулся грузовик с колбасой

Сегодня, 23 апреля, в Самарской области случилось необычное ДТП. На подъезде под Самарой перевернулась фура с колбасой и перегородила половину дороги, передает портал 63.ru
 
Очевидцы утверждают, что автомобиль второго участника аварии находился «чуть дальше» и не попал в 
23 апреля 2016, 05:37
Ученые доказали, что болезнь Альцгеймера может быть заразной

Ученые доказали, что болезнь Альцгеймера может быть заразной

Болезнью Альцгеймера можно заразиться, заявили ученые из Великобритании. Причем опасность есть не только при переливании крови, хирургических операциях, в том числе на головном мозге, но и просто во время посещения дантиста.
 
Смерть восьми человек, в детстве получивших одинаковое лечение гормоном роста, 
10 сентября 2015, 04:13
Ученые: Активные физические нагрузки могут привести к заражению крови

Ученые: Активные физические нагрузки могут привести к заражению крови

Ученые из Мельбурна провели эксперимент, в котором приняли участие около двух десятков человек. Добровольцам предстояло выдержать 24-часовой супермарафон. У них брали кровь на анализ до и после испытаний.

После изучения образцов крови выяснилось, что при серьезных физнагрузках у участников 
17 июня 2015, 12:34
В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет

В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет

Об этом рассказал Русской службе новостей Вадим Покровский, глава Федерального центра СПИД. Академик отметил, что из-за большого количества зараженных мужчин в зоне риска много женщин.

Более половины российских носителей вируса – наркозависимые, чуть более 40% - гетеросексуалы, не употребляющие 
15 июня 2015, 12:07
Количество ВИЧ-положительных россиян увеличилось на 10%

Количество ВИЧ-положительных россиян увеличилось на 10%

В России людей, зараженных ВИЧ-инфекцией, сейчас больше, чем во всем Евросоюзе. Их число достигло 933,5 тысячи – это на 10% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Об этом федеральным СМИ сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе 
15 мая 2015, 05:55
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