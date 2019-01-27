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Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона
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19 января 2019, 04:38
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Бессмысленно и беспощадно: Сызранец угнал и сжег на пустыре вазовскую «девятку»
20-летний парень отогнал угнанный ВАЗ-2109 в безлюдное место, где вытащил из салона магнитолу.
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30 декабря 2018, 03:21
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Ловкость рук: Пьяная тольяттинка уснула в подъезде и лишилась украшений
В Тольятти за помощью к сотрудникам полиция обратилась 30-летняя женщина. Она пожаловалась на кражу золотых украшений и сотового телефона. Как выяснили полицейские, в день, когда ее имущество пропало, девушка употребляла алкоголь, «немножко» перебрала, добраться до квартиры не хватило «силенок», и …
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17 ноября 2018, 04:55
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«Следи за базаром!» Самарец пырнул ножом собутыльника в ответ на «предъяву» о краже шапки
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3 ноября 2018, 04:45
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