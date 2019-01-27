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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона

Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона

30-летний житель Тольятти стал жертвой вора. 26-летний парень скрылся со смартфоном потерпевшего, а затем продал его, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, на лестничной площадке предполагаемый злоумышленник подошел к мужчине и попросил позвонить. Ничего не 

19 января 2019, 04:38
Бессмысленно и беспощадно: Сызранец угнал и сжег на пустыре вазовскую «девятку»

Бессмысленно и беспощадно: Сызранец угнал и сжег на пустыре вазовскую «девятку»

20-летний парень отогнал угнанный ВАЗ-2109 в безлюдное место, где вытащил из салона магнитолу.
 
По версии сотрудников полиции, молодой злоумышленник решил уничтожить следы преступления и поджег «девятку». Владелец вазовской легковушки о краже и уничтожении имущества узнал от пожарных, которые вызвали 

30 декабря 2018, 03:21
Ловкость рук: Пьяная тольяттинка уснула в подъезде и лишилась украшений

Ловкость рук: Пьяная тольяттинка уснула в подъезде и лишилась украшений

В Тольятти за помощью к сотрудникам полиция обратилась 30-летняя женщина. Она пожаловалась на кражу золотых украшений и сотового телефона. Как выяснили полицейские, в день, когда ее имущество пропало, девушка употребляла алкоголь, «немножко» перебрала, добраться до квартиры не хватило «силенок», и 
17 ноября 2018, 04:55
«Следи за базаром!» Самарец пырнул ножом собутыльника в ответ на «предъяву» о краже шапки

«Следи за базаром!» Самарец пырнул ножом собутыльника в ответ на «предъяву» о краже шапки

На днях в одно из медучреждений Самарской области был доставлен 31-летний житель села Осинки с ножевым ранением. О пострадавшем в полицию сообщили сами медики.
 
Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что мужчина приехал к своему знакомому в гости. Вскоре туда пришел 

3 ноября 2018, 04:45
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