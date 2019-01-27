Ловкость рук: Пьяная тольяттинка уснула в подъезде и лишилась украшений В Тольятти за помощью к сотрудникам полиция обратилась 30-летняя женщина. Она пожаловалась на кражу золотых украшений и сотового телефона. Как выяснили полицейские, в день, когда ее имущество пропало, девушка употребляла алкоголь, «немножко» перебрала, добраться до квартиры не хватило «силенок», и …