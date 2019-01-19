30-летний житель Тольятти стал жертвой вора. 26-летний парень скрылся со смартфоном потерпевшего, а затем продал его, передает ГУ МВД по Самарской области.
По версии сотрудников полиции, на лестничной площадке предполагаемый злоумышленник подошел к мужчине и попросил позвонить. Ничего не подозревающий собеседник отдал телефон, но не дождался его возвращения и обратился в полицию.
В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и рассказал, что похищенную «мобилу» уже продал, а деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Воришке грозит до 4-х лет лишения свободы.
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