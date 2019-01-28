Наглость - второе счастье: сызранец трижды ограбил строящийся дом передает КТВ-Луч. В здание воришка проник через незапертое окно на втором этаже. Из дома злоумышленник утащил разные стройматериалы, в … Дерзкий житель Сызрани трижды умудрился ограбить один и тот же строящейся дом. «На дело» горожанин отважился в мае 2018 года,. В здание воришка проник через незапертое окно на втором этаже. Из дома злоумышленник утащил разные стройматериалы, в