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Материалы по теме:

Наглость - второе счастье: сызранец трижды ограбил строящийся дом

Наглость - второе счастье: сызранец трижды ограбил строящийся дом

Дерзкий житель Сызрани трижды умудрился ограбить один и тот же строящейся дом. «На дело» горожанин отважился в мае 2018 года, передает КТВ-Луч. В здание воришка проник через незапертое окно на втором этаже. Из дома злоумышленник утащил разные стройматериалы, в 
27 января 2019, 04:30
Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Жителям Самары, которые остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии в Кировском районе, произведут перерасчет. Они получат квитанции с пересчитанной суммой — дни простоя вычтут по поручению министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова.

- Руководство ПАО «Т Плюс» 
25 января 2019, 02:41

"Московский" пытаются признать банкротом

ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые 
24 января 2019, 09:33
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно 
23 января 2019, 04:08
В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно 

21 января 2019, 08:52
Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона

Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона

30-летний житель Тольятти стал жертвой вора. 26-летний парень скрылся со смартфоном потерпевшего, а затем продал его, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, на лестничной площадке предполагаемый злоумышленник подошел к мужчине и попросил позвонить. Ничего не 

19 января 2019, 04:38
Бессмысленно и беспощадно: Сызранец угнал и сжег на пустыре вазовскую «девятку»

Бессмысленно и беспощадно: Сызранец угнал и сжег на пустыре вазовскую «девятку»

20-летний парень отогнал угнанный ВАЗ-2109 в безлюдное место, где вытащил из салона магнитолу.
 
По версии сотрудников полиции, молодой злоумышленник решил уничтожить следы преступления и поджег «девятку». Владелец вазовской легковушки о краже и уничтожении имущества узнал от пожарных, которые вызвали 

30 декабря 2018, 03:21
Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

16 декабря в Сызрани произошло ДТП с участием ребенка. 8-летний мальчик катался с горки в районе улицы Старая Слободка. Одна из поездок закончилась неудачно: парнишка на полном ходу врезался в проезжавший мимо автомобиль. В результате ДТП он получил незначительные травмы 
18 декабря 2018, 10:20
В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратилось с просьбой к депутатам Госдумы взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. Дело в том, что плату за тепло и горячую воду с жителей города сейчас собирает ООО «Энергетик», которое не заключало никаких договоров с поставщиком 

17 декабря 2018, 11:51
Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора

Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора

Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 декабря 2018 года № 1474-к Сызранским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры назначен Владислав Торопов. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет.

Напомним, Владислав Торопов после окончания в 2004 году 
13 декабря 2018, 09:26
Ловкость рук: Пьяная тольяттинка уснула в подъезде и лишилась украшений

Ловкость рук: Пьяная тольяттинка уснула в подъезде и лишилась украшений

В Тольятти за помощью к сотрудникам полиция обратилась 30-летняя женщина. Она пожаловалась на кражу золотых украшений и сотового телефона. Как выяснили полицейские, в день, когда ее имущество пропало, девушка употребляла алкоголь, «немножко» перебрала, добраться до квартиры не хватило «силенок», и 
17 ноября 2018, 04:55
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