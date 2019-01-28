Любитель легкой наживы из Сызрани получил проблемы с законом. История произошла на днях в одном из городских супермаркетов. Женщина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Внезапно ей стало плохо и она ушла. Уже дома потерпевшая прочитала в телефоне СМС о том, что с ее карты списаны 8 тысяч рублей. Придя к банкомату, жительница города своих денег уже не обнаружила.
Полицейские выяснили, что средства забрал 62-летний мужчина, стоявший позади женщины. Увидев в лотке 8 тысяч, он просто забрал их себе, даже не попытавшись вернуть их законной хозяйке. Теперь на ранее несудимого мужчину заведено уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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